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Тройка Лукашенко-Путин-Лукашенко в атаке «Тигров»

15 февраля 2019, 18:24  •  25 • В России

Владимиру Путину в четверг поздно вечером в Сочи удалось съездить позаниматься дзюдо без Александра Лукашенко, но поиграть без приехавшего погостить чуть ли не на неделю друга из Белоруссии было немыслимо. И после переговоров в «Сириусе» два президента отправились в хоккейный центр «Шайба». Там уже играли песни советской эстрады, из уважения к гостям доминировали «Песняры» и «Верасы». Первым под «а я лягу-прилягу» на лед вышел Александр Лукашенко в форме сборной Белоруссии и под номером 01. А следом за ним, уже под «завируха-метель, завируха», появился еще один игрок в той же форме, с тем же номером и той же фамилией. Но это был уже Лукашенко-младший — Николай, который впрочем ростом в свои 15 лет выше папы.

Тут же выяснилось, что Путин и Лукашенко будут играть в одной команде, но каждый в своей форме.

- Это как же они так будут играть, если форма разная? - спросил я у пресс-секретаря президента Белоруссии Натальи Эйсмонт.

Сочинские переговоры президентов завершились хоккейным матчемФото: REUTERS

- Ну главное, что цвета совпадают, а мы с вами как-нибудь разберемся, - оптимистично ответила она.

Путин, впрочем, появился на льду вообще в майке с изображением тигра.

Путин и Лукашенко приехали поиграть в хоккей.

На скамейке перед началом игры он заклеивал пластырем поврежденный палец и рассказывал Лукашенко и подъехавшему на игру главному тренеру сборной России по дзюдо Энцо Гамбе, что именно случилось.

- Ничего страшного, дернул немного, ноготь содрал, - махнул он рукой. - Не девочки, не расплачемся.

Основой нападения в президентской команде, которая была обозначена на табло как «Тигры» стала тройка Лукашенко-Путин-Лукашенко. Она практически все и забила в этом матче. В одной из комбинаций Лукашенко-старший бросил по воротам, Путин пошел в борьбу за отскочившую шайбу, а подоспевший Лукашенко-младший добил ее в сетку. Итоговый счет был уже с двузначным преимуществом президентских «Тигров» - 16:1.

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