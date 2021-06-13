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Троцкий в Казахстане и день сегодняшний

13 июня 2021, 20:35  •  65 • Украина
В Казахстане предложили создать музей Троцкого. Идею запустил известный в республике политолог Марат Шибутов. Инициатива связана с «идейным» привлечением китайских туристов, которых привлечет одна из центральных фигур революционных событий 1917 года и создания Советской России.
Шибутов в авторском телеграм-канале «Казахстан и все-все-все» рассуждает о феномене «красного туризма» – так называются туры китайцев в республики бывшего Советского Союза по местам, связанные с Великой Октябрьской социалистической революцией. В частности, в 2019 году объём туристического потока по маршрутам «красного туризма» составил 1,41 млрд человек (подавляющее большинство – граждане КНР). Как считает Шибутов, Казахстану, а точнее Алма-Ате, необходимо учесть перспективы «красного туризма» для чего создать в южной столице музей Лейбы Давидовича, который наверняка приманит любопытных китайцев.
Повод для музея самый что ни на есть исторический – Троцкий был сослан в Алма-Ату, где пробыл целый год. Потерпев в 1927 году поражение в борьбе за власть, Троцкий, был изгнан из партии, а 18 января 1928 года ему и его семье сообщили, что их высылают в Алма-Ату, только что ставшую столицей Казахской АССР в составе РСФСР.
На Ярославский вокзал Троцкого, не желавшего уезжать, доставили на руках сотрудники ОГПУ и упаковали в поезд. Троцкий с женой Натальей и сыном Львом, доехали до Пишпека (Бишкек), откуда на автомобиле через Курдайский перевал прибыли 25 января в Алма-Ату.
Жена Троцкого писала: «Приехали. Куда? Оказалось, на улицу Гоголя, в гостиницу «Джетысу», меблированные номера действительно времени Гоголя. Нам отвели две комнатки. Соседние номера были заняты конвоем и местными агентами ГПУ». Гостиница эта сохранилась по сей день.
Здание гостиницы Джетысу тогда и сегодня
В жалобе на имя Калинина и Менжинского Троцкий оценил новоселье так: «Мы поселены ГПУ в гостинице в условиях, близких тюремным. Питаемся ресторанной пищей, гибельной для здоровья. Не имеем возможности извлечь белье, книги из багажа в связи с отсутствием помещения. Оплата гостиницы, ресторана нам совершенно не по средствам. Необходима достаточная квартира с кухней».
Со временем семье предоставили квартиру в помещении агентства Наркомата иностранных дел, что за современной гостиницей «Отрар». На летний период начальник ГПУ Казахстана Каширин распорядился выделить и отремонтировать Троцкому государственную дачу в совхозе ГПУ. В книге Т. и С. Жалмагамбетовых «Л. Д. Троцкий в алма-атинской ссылке» (Алма-Ата, 1992) приводятся данные о том, что одно время Троцкие были не в состоянии оплатить коммунальные услуги. А это 9 рублей 90 копеек в месяц. Финансовым подспорьем были гонорары, которые Троцкий получал за выполнение заданий Института Маркса и Энгельса.
В ссылке он вел активную переписку со сторонниками, постоянно встречался со своими агентами, работал. Здесь была написана «Критика программы Коминтерна» и начата работа над книгой «Моя жизнь».
Лев Троцкий с женой Натальей и сыном Львом в ссылке. Алма-Ата, 1928
Ссыльный имел возможность ходить на охоту, собирал в горах ягоды и урюк. В Алма-Ату даже привезли его любимую охотничью собаку Майю. Любопытно, что о своей случайной встрече с Троцким вспоминал в своих мемуарах будущий руководитель Казахстана Динмухамед Ахметович Кунаев.
Троцкий с удовольствием встречался с местной общественностью: военными, учащимися, казаками Малой станицы, колхозниками. Примечательно, что Лейба Давидович гулял в парке, носящем имя Троцкого, захаживал полюбоваться на свой огромный портрет в партийный клуб имени Троцкого в парке Федерации и хотел посетить находящийся неподалеку от Алма-Аты городок Троцкий.
Об Алма-Ате семья оставила не слишком положительные, но ценные впечатления. «Город весь в сaдaх, это прaвдa. Но в то же время он весь в пыли и в мaлярии, особенно средняя и нижняя его чaсти», – писал ссыльный.
Троцкий вспоминал: «В центре на базаре, в грязи на ступеньках магазинов грелись на солнце завшивленные киргизы и искали на теле у себя насекомых… Была и проказа, а летом животные болели чумой, бешеные собаки и ослы носились по городу. Недаром Алма-Ату той поры называли «ишачьим краем». Ещё эпизод: Троцкий публично вступался за уничтожаемых балхашских (туранских) тигров: «Я наслаждался до глубины души этим временным отступлением в варварство».
Политическая активность Троцкого и его сторонников не устраивала Сталина, ссыльному предложили прекратить «будоражить» людей. Он отказался, и 20 января 1929 года алматинское ОГПУ по статье 58-10 оформило постановление о высылке Троцкого за антисоветскую деятельность за пределы СССР.
Кстати, если в столицу КазАССР семья приехала на одном автомобиле и грузовике с вещами, то из ссылки Троцкого «вывозили» автомашинами. Парк и клуб переименовали, а городок Троцкий стал селом Троицким. О Троцком здесь забыли надолго, и вот Шибутов уверяет, что создание музея станет точкой туристического бума. Он говорит: «Есть огромное количество туристов, которые могут ездить в Алматы чтобы посмотреть на историю коммунистической партии у нас, но мы этот шанс упускаем из-за своей косности и лени. Неужели мы не можем восстановить за гостиницей «Отрар» дом Троцкого? Почему не можем сделать музей компартии Казахской ССР? Почему не можем договорить с ЦК КПК, чтобы нас включили в число маршрутов «красного туризма»?».
Политолог вспоминает Белоруссию, куда едут десятки тысяч китайцев посмотреть музей Iсъезда РСДРП в Минске. «Они едут посмотреть вот этот маленький домик, ну и попутно смотрят другие достопримечательности? играют в казино… Чем мы хуже Минска? Или нам деньги не нужны?» –спрашивает Шибутов.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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