Троица, которой не дотянуться до Путина. Блогер рассказал про хитрый и простой манёвр

Блогер вспомнил, как в 2017 году Путин признался, что не пользуется соцсетями. По словам российского лидера, у него просто нет времени на это. Когда заканчивается рабочий день, он думает лишь о том, как побыстрее добраться до кровати.

Колясников отметил, что незаинтересованность Путина в социальных сетях сегодня стала как никогда актуальна, поскольку интернет-площадки вводят политическую цензуру, хотя по идее должны обеспечивать свободу общения.

Потому что президент ядерной державы и его каналы связи не могут зависеть от продажных деятелей типа Сундара Пичаи (Google), Джека Дорси (Twitter) и Марка Цукерберга (Facebook, Instagram, Whatsapp), - пишет он.

Скриншот:Telegram/Сергей "Zergulio" Колясников

Ранее сообщалось, что большинство западных сервисов, включая Facebook, Twitter, Snapchat, Discord, Instagram и Google, начали банить страницу Трампа и удалять сообщения его сторонников. Любое сообщение о фальсификациях на выборах или упоминание штурма Капитолия трактуется как нарушение правил общения.