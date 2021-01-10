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Троица, которой не дотянуться до Путина. Блогер рассказал про хитрый и простой манёвр
10 января 2021, 04:05 • 83 • Политика
Блогер Сергей "Zergulio" Колясников рассказал про хитрый и простой манёвр президента России Владимира Путина, благодаря которому троица глав американских IT-гигантов не может до него никак добраться.
Блогер вспомнил, как в 2017 году Путин признался, что не пользуется соцсетями. По словам российского лидера, у него просто нет времени на это. Когда заканчивается рабочий день, он думает лишь о том, как побыстрее добраться до кровати.
Колясников отметил, что незаинтересованность Путина в социальных сетях сегодня стала как никогда актуальна, поскольку интернет-площадки вводят политическую цензуру, хотя по идее должны обеспечивать свободу общения.
Скриншот:Telegram/Сергей "Zergulio" Колясников
Ранее сообщалось, что большинство западных сервисов, включая Facebook, Twitter, Snapchat, Discord, Instagram и Google, начали банить страницу Трампа и удалять сообщения его сторонников. Любое сообщение о фальсификациях на выборах или упоминание штурма Капитолия трактуется как нарушение правил общения.
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