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Трофеи русских военных: Минобороны показало видео работы морских пехотинцев
01 апреля 2022, 09:50 • 31 • Политика
Минобороны России опубликовало видео работы морских пехотинцев и подразделений ВДВ. Кадры сняты в Киевской области.
Под контроль взята территория от реки Ирпень по направлению к Киеву, сообщает Минобороны. Также русские военные получили большое количество иностранного оружия. В числе трофеев вооружение французского, испанского и итальянского производства.
В сообщении уточняется, что сейчас осуществляется разведывательная деятельность.
Ранее сообщалось, что начальник войск РХБЗ Вооружённых сил России Игорь Кириллов рассказал о том, как планировали использовать турецкие беспилотники "Байрактар" в Киеве. После доработки они должны были полететь на Россию.
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