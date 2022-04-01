Трофеи русских военных: Минобороны показало видео работы морских пехотинцев

Минобороны России опубликовало видео работы морских пехотинцев и подразделений ВДВ. Кадры сняты в Киевской области.

Под контроль взята территория от реки Ирпень по направлению к Киеву, сообщает Минобороны. Также русские военные получили большое количество иностранного оружия. В числе трофеев вооружение французского, испанского и итальянского производства.

В сообщении уточняется, что сейчас осуществляется разведывательная деятельность.

Ранее сообщалось, что начальник войск РХБЗ Вооружённых сил России Игорь Кириллов рассказал о том, как планировали использовать турецкие беспилотники "Байрактар" в Киеве. После доработки они должны были полететь на Россию.