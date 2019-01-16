Троеморье как бастион на западных рубежах бывшего СССР

Польша и Хорватия подписали военный договор

14 января министр обороны Польши Мариуш Блащак и его хорватский коллега Дамир Крстичевич подписали в Загребе соглашение о военном сотрудничестве, регулирующее двусторонние связи в области обороны. Документ предусматривает совместные военные учения Польши и Хорватии, а также их участие в оборонных инициативах НАТО и ЕС.

Глава Минобороны Польши М. Блащак поблагодарил Хорватию за отправку солдат в многонациональную батальонную боевую группу НАТО, дислоцированную на территории Польши.

Со своей стороны министр обороны Хорватии Д. Крстичевич подтвердил, что две страны активно развивают сотрудничество. Он подчеркнул, что Польша является стратегическим партнёром и ключевым союзником Хорватии. «В этом году польские солдаты примут участие в двух массовых учениях на территории Хорватии», – сообщил Крстичевич.

Кроме того, в ноябре 2017 г. Варшава и Загреб подписали договор, предусматривающий сотрудничество в сфере ремонта вертолётов и польскую поддержку в создании Центра повышения квалификации НАТО на территории Хорватии. Через год балканская республика при содействии Польши была приглашена к сотрудничеству с боевой тактической группой «Вышеградской четвёрки».

Расширение военного сотрудничества Варшавы и Загреба укладывается в рамки Инициативы трёх морей (Троеморья), в которой участвуют 12 стран ЕС, расположенных между Балтийским, Чёрным и Адриатическим морями: Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Австрия, Латвия, Литва, Эстония, Румыния, Болгария, Словения и Хорватия.

Согласно официальной версии, проект Троеморья направлен на обеспечение энергетической независимости, интеграцию транспортной инфраструктуры и наращивание торгово-экономических связей стран-участниц.

Некоторые эксперты рассматривают этот проект как проявление великодержавных устремлений Польши в противовес немецко-французскому преобладанию в Европейском союзе. По другим оценкам, речь идёт о том, чтобы возвести бастион Североатлантического союза на западных рубежах бывшего СССР. Об этом свидетельствует и энергичная поддержка проекта Троеморья Соединёнными Штатами.