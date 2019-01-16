Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Я нужна как материал для обмена": Журналист Елена Бойко откровенно ра...
Путин может выражаться как мужик, так что кровь стынет - Песков
Через Кузбасс прошел эшелон с легендарными танками Т-34
Порошенко надеется на увеличение помощи от ЕС
Главная / Война

Троеморье как бастион на западных рубежах бывшего СССР

16 января 2019, 14:54  •  118 • Война
Польша и Хорватия подписали военный договор
14 января министр обороны Польши Мариуш Блащак и его хорватский коллега Дамир Крстичевич подписали в Загребе соглашение о военном сотрудничестве, регулирующее двусторонние связи в области обороны. Документ предусматривает совместные военные учения Польши и Хорватии, а также их участие в оборонных инициативах НАТО и ЕС.
Глава Минобороны Польши М. Блащак поблагодарил Хорватию за отправку солдат в многонациональную батальонную боевую группу НАТО, дислоцированную на территории Польши.
Со своей стороны министр обороны Хорватии Д. Крстичевич подтвердил, что две страны активно развивают сотрудничество. Он подчеркнул, что Польша является стратегическим партнёром и ключевым союзником Хорватии. «В этом году польские солдаты примут участие в двух массовых учениях на территории Хорватии», – сообщил Крстичевич.
Кроме того, в ноябре 2017 г. Варшава и Загреб подписали договор, предусматривающий сотрудничество в сфере ремонта вертолётов и польскую поддержку в создании Центра повышения квалификации НАТО на территории Хорватии. Через год балканская республика при содействии Польши была приглашена к сотрудничеству с боевой тактической группой «Вышеградской четвёрки».
Расширение военного сотрудничества Варшавы и Загреба укладывается в рамки Инициативы трёх морей (Троеморья), в которой участвуют 12 стран ЕС, расположенных между Балтийским, Чёрным и Адриатическим морями: Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Австрия, Латвия, Литва, Эстония, Румыния, Болгария, Словения и Хорватия.
Согласно официальной версии, проект Троеморья направлен на обеспечение энергетической независимости, интеграцию транспортной инфраструктуры и наращивание торгово-экономических связей стран-участниц.
Некоторые эксперты рассматривают этот проект как проявление великодержавных устремлений Польши в противовес немецко-французскому преобладанию в Европейском союзе. По другим оценкам, речь идёт о том, чтобы возвести бастион Североатлантического союза на западных рубежах бывшего СССР. Об этом свидетельствует и энергичная поддержка проекта Троеморья Соединёнными Штатами.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

118
Источник
Похожие новости
14 января 2019, 23:54
«Это взорвет весь Ближний Восток»: кто толкает Трампа на войну с Ираном
14 января 2019, 17:24
Путин больше не главный: Трамп назначил Нетаньяху «смотрящим» по Сирии
14 января 2019, 10:54
Хотим домой вернуться живыми: рота ВСУ отказалась идти в бой
Загрузка...
15 января 2019, 19:24
Ужас в Нигерии: ИГ захватывает города
16 января 2019, 14:54
Троеморье как бастион на западных рубежах бывшего СССР
12 января 2019, 19:54
Америка уходит из Сирии, чтобы там хозяйничал Израиль
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
16 января 2019, 05:09
Он вообще уже никому не президент: Эксперт раскрыл, почему "забастовка" в р...
16 января 2019, 08:24
Хватит кормить Лукашенко. Сколько Россия тратит на содержание Белоруссии? (Роман Рома...
16 января 2019, 05:09
"Если выберут не тех, страны может не быть": Журналист описал сценарий разв...
16 января 2019, 01:54
Россия снова "показала фигу" ПАСЕ
16 января 2019, 11:39
Пограничники РФ не выпускают журналиста Елена Бойко на Украину, где на неё возбуждены...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 января 2019, 06:09
"Шантаж и вымогательство превратили "Нафтогаз" в неприемлемого партнера": Пушков прокомментировал новые условия украинской компании
12 января 2019, 11:56
Я иду в президенты
13 января 2019, 12:09
МиГ-41: Истребитель гиперзвуковых ракет и спутников
13 января 2019, 18:39
″Пусть пойдут поторгуются″: Эксперт назвал Украине "запасной вариант" источника энергоресурсов, как у России
12 января 2019, 06:54
Антирейтинг стран с самым "смертоносным" питанием составили ученые
15 января 2019, 16:09
"Задавит своим тоннажем": Эксперт рассказал, как "Североморск" остановит НАТО у Керченского пролива
13 января 2019, 05:39
Настоящий "американский кошмар" готовят Россия и Китай, но США не учитывают угрозу - National Interest
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.