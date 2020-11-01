«Троеморье» как американская альтернатива связям Европы с Россией и Китаем

Вытеснить российский газ из Европы, сдержать развитие проекта «17+1»

19-20 октября в Таллине прошёл саммит государств, участвующих в проекте «Троеморье» («Инициатива трёх морей»). Проект существует с 2016 года, застрельщиками его номинально являются Хорватия и Польша, реально – США.

Железные дороги, скоростные шоссе, трубопроводы и СПГ-терминалы, планируемые в рамках проекта «Троеморье». Фото: ies.lublin.pl

Американцы не первый год вытесняют «Газпром» с рынков Восточной и Центральной Европы и определённых успехов в этом, заблокировав завершение строительства газопровода «Северный поток - 2», добились. Идея «Троеморья» состоит в том, чтобы загрузить американским сжиженным газом два СПГ-терминала – в польском Свиноуйсьце и на хорватском острове Крк (пуск второго объекта запланирован на 1 января 2021 года).

В Варшаве «Инициативу трех морей» считают фактором, укрепляющим положение Польши как регионального лидера. В сентябре президент Анджей Дуда, выступая в Кракове, заявил, что «Троеморье» – это шанс, которого Польша не имела с XVII века. «Наша великая задача, – отметил Дуда, – использовать эту возможность». В Варшаве надеются вернуться к той «золотой поре», когда Речь Посполитая распространяла свою власть на территории Литвы, Украины, Белоруссии и часть латвийских земель. Американская «Инициатива трёх морей» сулит им возвращение к тем временам, и польская пропаганда не жалеет сил на продвижение проекта. Так, 7 октября на сайте государственного телеканала TVP Info появилась статья , в которой утверждалось, что в Германии с завистью смотрят на «Инициативу трёх морей», а у России этот проект вызывает страх.

Анджей Дуда в Таллине. Фото: prezydent.pl

К проекту «Троеморье» привлечены двенадцать стран. Однако на саммит в Таллин, в эстонскую столицу, прибыли лишь Анджей Дуда и президент Болгарии Румен Радев; остальным помешал коронавирус (официально), они общались с Дудой и Радевым в режиме «удалёнки». Начальник канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский рассказал , что «Троеморье» идёт по пути, пройденному ранее «объединенной Европой»: там всё начиналось с Союза угля и стали, а здесь с дорог и энергетики. Сравнение, надо сказать, двусмысленное: из него следует, что проект рассматривается как альтернатива Евросоюзу. Rzeczpospolita, правда, писала, что возрождается мечта Пилсудского о Междуморье (контролируемом поляками пространстве между Балтикой и Черным морем).

Реальность «Троеморья» выглядит сложнее. Первая проблема, с которой сталкивается проект, – деньги. В 2019 г. польский Банк национального хозяйства и румынский EximBank основали инвестиционный фонд «Троеморья». 21 октября сего года председатель польского банка Беата Дашиньска-Музычка сообщила, что Польша увеличивает свою долю до 750 миллионов евро, а к январю следующего года фонд вырастет до миллиарда, но пока основной взнос в копилку «Троеморья» делают одни поляки, а вклад румын весьма скромен.

В конце минувшей зимы Майк Помпео пообещал дать на «Инициативу трёх морей» ещё миллиард долларов. В Таллине, однако, Помпео предупредил , что ответственность за реализацию проекта лежит на странах-участницах «Троеморья» и вкладывать средства должны они сами. Об американском миллиарде Помпео не вспомнил. Америка не спешит раскошеливаться.

В отношении к «Троеморью» нет согласия и внутри политического руководства отдельных стран-участниц. Например, Хорватии и Болгарии. Так, в таллинском саммите виртуально участвовал не президент Хорватии Зоран Миланович, а премьер-министр Андрей Пленкович. Миланович уверен в бесполезности «Инициативы» для Хорватии и полагает, что это испортит отношения с Германией и Россией, принеся Хорватии вред.

Румен Радев и Керсти Кальюлайд. Фото: president.bg

Болгарского президента Румена Радева перед отлётом в Эстонию достал неистребимый коронавирус и ему пришлось повернуть обратно, что не помешало Радеву обрушиться на премьера Борисова (между президентом и премьером существует затяжной конфликт). Радев обвинил Борисова в том, что тот противодействует «Троеморью». А в болгарских СМИ можно встретить утверждения будто бы Бойко Борисов отстаивает интересы России и топит «Инициативу трёх морей».

Двойственную позицию занимает Словения. Президент Борут Пахор заявляет о полной поддержке проекта, но тянет в него немцев, однако по замыслу (напомним: американскому) Германии в «Троеморье» места нет.

Два аналитических издания – австралийское Interpreter и американское The Diplomat – отметили, что «Троеморье» начинает приобретать антикитайский характер. Вашингтон пытается помешать воплощению в жизнь проекта «Один пояс, один путь», а ещё его раздражает формат «17+1», направленный на развитие сотрудничества КНР со странами Восточной и Южной Европы. Преградой для «17+1» и должна стать «Инициатива трёх морей».

Недавно Дональд Трамп прислал письмо албанскому премьеру Эди Раме, где хвалил его за «сильную роль» в «Троеморье» и призывал (по сути, приказывал) отказаться от участия в «17+1». Отметим: Албания не входит в ЕС и не состоит в хорватско-польской инициативе. Однако Трамп пишет о «прозрачной, рыночной и справедливой альтернативе китайскому формату 17+1» – так он видит «Троеморье».

Интересно, что с Трампом солидарен и Байден. 17 октября советник Байдена по международным вопросам и бывший чиновник Пентагона Майкл Карпентер дал интервью польскому официозу Polska Agencja Prasowa, в котором обещал полякам, что «Троеморье» будет приоритетом для Байдена и станет альтернативой китайскому проекту «Один пояс, один путь».

Майкл Карпентер. Фото: voanews.com