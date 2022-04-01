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Трое военных пинками "разминировали" трассу под Киевом

01 апреля 2022, 19:10  •  204 • В мире
В украинских СМИ продемонстрировали видео, как мужчины в форме "разминировали" трассу в Киевской области.
Украинские военные ногами убирали мины с трассы под Киевом. Запись оказалась в распоряжении журналистов. На видео запечатлено, как военные, не торопясь, ногами сдвигают мины на край дороги.
"Если вам было интересно, как проводится разминирование, то примерно так", - отмечают журналисты украинского информагентства УНИАН.
При этом в редакции предупредили, то такой способ крайне опасен.
Тем временем Украина не перестаёт шокировать своими методами информирования населения, напоминают "Дни.ру".
Ранее стало известно, что киевский режим не брезговал использовать детей для создания фейковых новостей. Кроме того, украинских детей учили ненависти к России. Свидетельства тому были обнаружены в учебниках, найденных в школах на освобождённых территориях.

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