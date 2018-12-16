|
Трое украинских военных погибли в ДТП во Львовской области
16 декабря 2018, 23:39 • 44 • Украина
В результате ДТП во Львовской области погибли четыре человека, в том числе трое украинских военнослужащих. Об этом сообщается в Facebook украинской Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного.
Полицейский автомобиль на дороге в Украине AFP © Genya SAVILOV
В сообщении говорится, что ДТП произошло 16 декабря.
«В результате дорожно-транспортного происшествия в посёлке Ивано-Франково Яворовского района погибли военнослужащие военной службы по контракту 184-го учебного центра академии...» — указано в сообщении.
Как передаёт телеканал «112 Украина», во Львовской области произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса. В результате произошедшего погибли четыре человека, двое госпитализированы.
Водителя автобуса после ДТП задержали. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в ДТП в Киевской области пострадали восемь украинских юмористов.
Подпишитесь на нас
44
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
12 декабря 2018, 02:54
|
12 декабря 2018, 22:24
|
10 декабря 2018, 00:40
|
12 декабря 2018, 12:39
|
11 декабря 2018, 22:12
|
16 декабря 2018, 16:20
|
11 декабря 2018, 13:39