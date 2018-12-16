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Трое украинских военных погибли в ДТП во Львовской области

16 декабря 2018, 23:39  •  44 • Украина
В результате ДТП во Львовской области погибли четыре человека, в том числе трое украинских военнослужащих. Об этом сообщается в Facebook украинской Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного.
 
Полицейский автомобиль на дороге в Украине AFP © Genya SAVILOV
 

В сообщении говорится, что ДТП произошло 16 декабря.

«В результате дорожно-транспортного происшествия в посёлке Ивано-Франково Яворовского района погибли военнослужащие военной службы по контракту 184-го учебного центра академии...» — указано в сообщении.

Как передаёт телеканал «112 Украина», во Львовской области произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса. В результате произошедшего погибли четыре человека, двое госпитализированы.

Водителя автобуса после ДТП задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Киевской области пострадали восемь украинских юмористов.

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