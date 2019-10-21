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Трое сгорели, ещё 160 пострадали: В Чили продолжаются протесты против подорожания метро
21 октября 2019, 19:54 • 68 • В мире
Две недели в столице Чили не стихают протесты после того как власти подняли цены на проезд в метро. Стало известно о том, что в ходе беспорядков в Сан-Бернардо разграбили и подожгли супермаркет. В огне пожара заживо сгорели два человека, ещё один скончался в больнице, куда его доставили в тяжёлом состоянии. В общей сложности число пострадавших в ходе акций протеста достигло 160 человек.
О гибели людей в пожаре, возникшем в супермаркете, сообщила губернатор Сантьяго Карла Рубилар во время беседы с журналистами. Позднее видеозапись интервью была выложена в её Twitter.
По данным издания AFP, супермаркет Walmart, в котором погибли в огне возникшего пожара люди, сначала был разграблен протестующими.
Напомним, массовые протесты начались в Чили 6 октября. Поводом стало повышение стоимости билетов на метро в среднем на 30 песо (4 цента). По данным телеканала 24 Horas, в ходе протестов были повреждены почти 50 полицейских автомобилей, сожжены несколько автобусов, разрушена 41 станция метрополитена. Полиция задержала более трёх сотен человек (по другим источникам - более 600 протестующих).
Если поначалу акции протеста носили мирный характер, то с 18 октября начались уже столкновения с полицией, участники манифестаций стали строить баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с политикой повышения цен.
На следующий день, 19 октября, в центр столицы Чили власти стянули бронетехнику.
В воскресенье, 20 октября, в связи с протестами власти Чили ввели комендантский час в большинстве районов Сантьяго и его окрестностях. В провинциях Сантьяго и Чакабуко введён режим ЧС.
На фоне протеста чилийские власти объявили о приостановлении повышения тарифов на проезд.
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