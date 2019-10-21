Трое сгорели, ещё 160 пострадали: В Чили продолжаются протесты против подорожания метро

О гибели людей в пожаре, возникшем в супермаркете, сообщила губернатор Сантьяго Карла Рубилар во время беседы с журналистами. Позднее видеозапись интервью была выложена в её Twitter.

"Мы должны сообщить о том, что три человека погибли при пожаре в супермаркете. Двое сгорели заживо, а третий был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии, но позже умер", - заявила Рубилар.

По данным издания AFP, супермаркет Walmart, в котором погибли в огне возникшего пожара люди, сначала был разграблен протестующими.

Напомним, массовые протесты начались в Чили 6 октября. Поводом стало повышение стоимости билетов на метро в среднем на 30 песо (4 цента). По данным телеканала 24 Horas, в ходе протестов были повреждены почти 50 полицейских автомобилей, сожжены несколько автобусов, разрушена 41 станция метрополитена. Полиция задержала более трёх сотен человек (по другим источникам - более 600 протестующих).

Если поначалу акции протеста носили мирный характер, то с 18 октября начались уже столкновения с полицией, участники манифестаций стали строить баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с политикой повышения цен.

На следующий день, 19 октября, в центр столицы Чили власти стянули бронетехнику.

В воскресенье, 20 октября, в связи с протестами власти Чили ввели комендантский час в большинстве районов Сантьяго и его окрестностях. В провинциях Сантьяго и Чакабуко введён режим ЧС.

На фоне протеста чилийские власти объявили о приостановлении повышения тарифов на проезд.