|
Трое русских и один украинец: Нилерланды назначили виновных в крушении MH17
19 июня 2019, 15:39 • 55 • Политика
По делу о крушении MH17 предъявят обвинения трем гражданам России и одному украинцу. Фактически Нидерланды назначили виновных, повторив вчерашний вброс.
Объединенная следственная группа фактически повторила вчерашний вброс о причастных к крушению малайзийского боинга, следовавшего рейсом MH17. Ранее сообщалось, что в числе обвинияемых будут названы граждане России. Так, собственно, и произошло.
Заявление по итогам пресс-конференции цитирует Nos.nl. Из текста следует, что обвинения якобы будут предъявлены Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову, Игорю Гиркину и Леониду Харченко. Последний является гражданином Украины. Первые трое - российские граждане.
Предполагается, что судебный процесс начнется в марте 2020 года. К слову, на нестыковки в расследовании уже на стадии вброса информации заявили многие. Так, украинский адвокат Виталий Тытыч назвал накануне информацию фейком. Комментировал он присутствие имени еще одного украинца в списке обвиняемых - Ивана Безъязыкова. Кстати, самое примечательное в этой истории, что обвинение как раз и строится на показаниях Безъязыкова, который служил в Вооружённых силах Украины, а затем якобы перешёл на сторону ДНР и ЛНР.
Ранее в соцсетях высмеяли вбросы о "злых русских", отметив, что фамилии фигурантов дел наверняка были найдены в "Одноклассниках".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
55
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 июня 2019, 01:09
|
16 июня 2019, 06:24
|
15 июня 2019, 01:09
|
15 июня 2019, 07:39
|
18 июня 2019, 07:09
|
17 июня 2019, 03:24
|
19 июня 2019, 09:09