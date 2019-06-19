Трое русских и один украинец: Нилерланды назначили виновных в крушении MH17

Объединенная следственная группа фактически повторила вчерашний вброс о причастных к крушению малайзийского боинга, следовавшего рейсом MH17. Ранее сообщалось, что в числе обвинияемых будут названы граждане России. Так, собственно, и произошло.

Заявление по итогам пресс-конференции цитирует Nos.nl. Из текста следует, что обвинения якобы будут предъявлены Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову, Игорю Гиркину и Леониду Харченко. Последний является гражданином Украины. Первые трое - российские граждане.

Предполагается, что судебный процесс начнется в марте 2020 года. К слову, на нестыковки в расследовании уже на стадии вброса информации заявили многие. Так, украинский адвокат Виталий Тытыч назвал накануне информацию фейком. Комментировал он присутствие имени еще одного украинца в списке обвиняемых - Ивана Безъязыкова. Кстати, самое примечательное в этой истории, что обвинение как раз и строится на показаниях Безъязыкова, который служил в Вооружённых силах Украины, а затем якобы перешёл на сторону ДНР и ЛНР.

Ранее в соцсетях высмеяли вбросы о "злых русских", отметив, что фамилии фигурантов дел наверняка были найдены в "Одноклассниках".