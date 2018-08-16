Трое российских писателей включены в чёрный список Украины

В список лиц, «угрожающих нацбезопасности Украины», который опубликован на сайте Минкультуры, включены трое российских писателей, в том числе Захар Прилепин.

Также в список попали Александр Тамоников и Александр Широкорад.

Ведомство добавило в список и русскоязычного писателя, историка и политика с Украины Льва Вершинина.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года опубликовало чёрный список российских деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности». В декабре того же года список был обновлён. Среди включённых в список деятелей были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.