Трое россиян проходят на Украине юридическую процедуру оформления обмена

"Мои подзащитные проходят юридическую процедуру оформления обмена. Обмен должен состояться в самое ближайшее время", - сказал он. Рыбин уточнил, что речь в том числе идет о гражданах РФ Одинцове, Баранове, которые были признаны на Украине виновными в дезертирстве, государственной измене и осуждены к 14 и 13 годам лишения свободы соответственно, а также об известном по делу о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе Мефедове, на данном этапе обвиняемом в сепаратизме и отпущенном под залог 19 августа.

По словам адвоката, в списке есть и другие лица, но фамилии остальных он не уточнил. "Все они концентрируются в пунктах сбора и скоро, надеюсь, будут отправлены на обмен", - добавил Рыбин.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в результате телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского удалось добиться прогресса в вопросе обмена удерживаемыми лицами, в том числе моряками, задержанными во время инцидента в Керченском проливе. По информации издания, ссылавшегося на источник, обмен может состояться до конца августа.

Месяц назад уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что на встрече с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой получила от нее список из 35 граждан России, которые удерживаются на территории Украины. Со своей стороны она передала список из 150 украинцев, которые по ее данным, задержаны на российской территории.

О россиянах

В ноябре 2016 года Минобороны РФ сообщило, что Служба безопасности Украины похитила и вывезла на территорию Николаевской области прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова. Согласно информации представителя штаба Черноморского флота РФ, российских военных через подставных лиц выманили на украинскую территорию "якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины". Сразу после пересечения границы военные были задержаны, им были предъявлены обвинения в государственной измене. В феврале 2018 года суд признал их виновными, Одинцов был приговорен к 14 годам лишения свободы, Баранов - к 13.

Россиянин Евгений Мефедов изначально на Украине обвинялся по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года вместе с остальными представителями "антимайдана". Суд по этому делу длился несколько лет и в сентябре 2017 года "за недоказанностью преступления" признал всех фигурантов невиновными и постановил освободить их, в их числе был и Мефедов. Однако в тот же день прямо в зале суда Мефедов был арестован по новому обвинению - на этот раз в сепаратизме (ст. 110 УК Украины). 16 августа Центральный районный суд города Николаева принял решение о возможности освобождении россиянина под залог. 19 августа необходимая для залога сумма при участии партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" была собрана, и Мефедов был освобожден из-под стражи.

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