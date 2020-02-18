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Трое погибли, тысяча убежали из домов: Шторм в Великобритании достигает огромных масштабов

18 февраля 2020, 13:09  •  86 • В мире
Страшный шторм в Великобритании унёс жизни трёх человек. Известно, что тысячи людей покинули свои дома. Тем временем местные власти предупреждают об оползнях и затоплениях.
The Daily Telegraph сообщает, что страшный шторм в Великобритании унёс жизни трёх человек.
Кроме того, из-за обрушившейся стихии тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома. Дело в том, что местные власти и экстренные службы предупредили об угрозе затопления, а также о многочисленных оползнях.
Напомним, ранее сообщалось, что шторм "Деннис" обрушился на север страны. Поступали сообщения о массивных волнах на берегах Туманного Альбиона, отмечает Nation News.
А ещё передавали, что сильные ветры шторма Ciara буквально "сдули" водопад. Необычное природное явление удалось запечатлеть на видео. Однако где именно сняли "обратный водопад", не уточняется. Известно только, что это Шотландия.
Ciara бушует на британском побережье уже несколько недель. Это сильнейшая стихия, обрушившаяся на Великобританию за последние семь лет.

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