Трое погибли и 44 пострадали: что известно о ДТП с участием автобуса в Краснодарском крае

На 16-м км автодороги Новороссийск — Керчь в Краснодарском крае произошла авария с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля. После лобового столкновения оба транспортных средства упали с обрыва. В результате инцидента погибли трое, включая двоих детей. Пострадали 44 человека, среди которых 12 несовершеннолетних. По предварительной информации, оба водителя были трезвы, однако точно это станет известно после получения результатов анализов. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

В Краснодарском крае на 16-м км федеральной трассы А-146 под Новороссийском произошла авария с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля. По последним данным, в результате ДТП погибли трое, включая двоих детей, ещё 44 человека получили ранения, среди которых 12 несовершеннолетних.

Как говорится на сайте краевого Минздрава, 13 пострадавших были экстренно прооперированы. При этом трёх человек перевели на лечение в один из крупнейших кардиохирургических центров России — в Краевую клиническую больницу №1 имени профессора С.В. Очаповского.

Медики ожидают, когда стабилизируется состояние одного их пострадавших детей, чтобы на вертолёте доставить его в Детскую краевую клиническую больницу.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, ночью в Новороссийск выехали внештатные специалисты и бригады санавиации, а также региональный министр здравоохранения Евгений Филиппов. Кроме того, были открыты горячие линии психологической помощи. Рядом с местом аварии, в посёлке Верхнебаканский, открыт пункт временного размещения для попавших в ДТП.

«Под Новороссийском случилась ужасная трагедия. Все силы брошены на то, чтобы оказать помощь людям. Создан оперативный штаб, его возглавил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Он сейчас находится на месте аварии», — сказал глава региона.

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Как отмечает агентство Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб, погибшие проживали в Челябинске, среди пострадавших есть жители Московской области и республики Удмуртия.

«Все погибшие — пассажиры легкового автомобиля. Женщина и двое несовершеннолетних. Водитель автомобиля Volkswagen Touareg 1974 года рождения в состоянии средней тяжести госпитализирован», — говорится в сообщении краевого ГУ МВД.

Столкновение лоб в лоб

Как сообщили в ГИБДД, авария стала следствием столкновения лоб в лоб автомобиля и автобуса.

«По предварительной информации, около 22:20 мск на 16-м км автодороги Новороссийск — Керченский пролив произошло лобовое столкновение автомобиля Volkswagen Touareg и автобуса Hyundai, а затем — опрокидывание обоих транспортных средств с обрыва», — пояснили в ведомстве.

Предварительная причина аварии — водитель автобуса не справился с управлением. В главке МВД по Краснодарскому краю указали, что он прошёл медосвидетельствование, алкоголя в его крови обнаружено не было.

Автобус принадлежит санаторию «Эллада» в Анапе, который находится в ведении Федеральной налоговой службы.

В результате ДТП под Новороссийском погибли три человека

Между тем по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Volkswagen Touareg и пассажирского автобуса Hyundai на автодороге «Новороссийск — Керчь» по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — говорится в сообщении СУ СК по Краснодарскому краю.

Помимо этого, на место происшествия выехали следователи и криминалисты для установления всех обстоятельств трагедии.

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что, предварительно, оба водителя транспортных средств были трезвы, однако точная информация будет дана после проведения всех анализов.

Наряду с этим проверку организовала прокуратура Краснодарского края. Ведомство займётся установлением причин ДТП и даст оценку соблюдению законодательства, регламентирующего безопасность дорожного движения и пассажирские перевозки.

Спасательные работы на месте ДТП были завершены к часу ночи 8 августа. К этому моменту всех пострадавших доставили в Первую городскую больницу Новороссийска, отмечает пресс-служба краевого МЧС. К ликвидации последствий аварии привлечены 184 человек и 50 единиц техники. Кроме того, начались работы по подъёму автобуса из обрыва глубиной около 30 метров.

Вместе с тем в федеральном казённом учреждении «Управление федеральных автомобильных дорог «Черноморье» указали, что состояние дорожного полотна на 16 км федеральной трассы А-146 соответствовало эксплуатационным требованиям.

«Покрытие было сухим, чистым, разлива горюче-смазочных материалов на трассе не было, участок дороги хорошо освещён, какие-либо дорожные работы не проводились», — приводит ТАСС текст сообщения.