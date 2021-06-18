Трое не предел: WSJ узнал о планах Китая отменить ограничение по рождаемости

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило о планах Китая отменить ограничения по рождаемости полностью. Сейчас семьям в стране разрешается иметь не больше трёх детей.

В 2025 году в Китае могут быть полностью сняты ограничения по рождаемости, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, власти обсуждают сейчас такую возможность.

По всей вероятности, сначала ограничения рождаемости будут сняты в провинциях с самыми низкими показателями в этой сфере, прежде чем перейти к изменениям на уровне государства. Так, это может произойти в северо-восточных регионах Китая, где наиболее остро стоят экономические проблемы.

Впрочем, отмечает издание, власти опасаются, что полная отмена ограничений может подтолкнуть семьи с низким уровнем доходов к рождению большого количества детей, что обострит проблему бедности.

Напомним, что после последней переписи населения власти КНР разрешили иметь семье три ребёнка. С 1970-х до 2015 года разрешалось рожать только одного.