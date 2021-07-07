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Трое не дожили до позорных санкций: СНБО по указке США наказал 100 украинцев
07 июля 2021, 08:25 • 217 • Политика
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил о введении рестрикций против 100 украинцев, включённых в санкционный список Минфина США. Трое из претендентов на санкции не дожили до позорящих Киев санкций.
Позорное решение приняли в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Здесь, фактически по указке США, ввели рестрикции против 100 своих же граждан. Речь идёт в общей сложности о 130 украинцах, которые попали в санкционный список Минфина США.
Секретарь Совбеза Алексей Данилов в интервью украинскому "24 каналу" уточнил, что из этого списка на сегодня живы 127 человек, а "три человека, к сожалению, умерли". То есть трое не дожили до позорящих Киев рестрикций.
Судьба 27 украинцев пока решается и будет зависеть от американцев, если судить по словам Данилова. Секретарь СНБО уточнил, что по этим гражданам необходимы дополнительные данные. Много дополнительной информации намерены предоставить и украинские ведомства.
Впрочем, 127 украинцами дело не ограничивается. По данным Данилова, есть ещё четыре гражданина Незалежной, на которых распространяются уже санкции американского Госдепартамента.
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