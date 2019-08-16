Трое граждан России в плену пиратов: МИД подтвердил захват грузового судна у берегов Камеруна

В МИД России подтвердили информацию о пиратском нападении на грузовое судно и захвате в заложники троих российских граждан у берегов Камеруна в четверг, 15 августа. Всего же в плен к пиратам попали 8 членов экипажа корабля, рассказали в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что камерунские власти уже занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего. В свою очередь дипломатическая служба России предпринимает все усилия для освобождения российских граждан.

"По сведениям рекрутингового агентства "Марлоу Навигейшн Россия", нападавшими были захвачены восемь членов экипажа, среди которых трое граждан РФ", - говорится в сообщении МИД России.

Напомним, что в этом году это уже второй случай, когда морские пираты похищают граждан России. В январе пираты похитили сразу шестерых российских моряков у берегов Бенина в Африке. К счастью, всех их удалось вернуть на Родину живыми.