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Трое граждан России в плену пиратов: МИД подтвердил захват грузового судна у берегов Камеруна

16 августа 2019, 17:54  •  76 • Политика
У берегов Камеруна пираты захватили трех граждан России. МИД официально подтвердил информацию о пиратском нападении на грузовое судно.
В МИД России подтвердили информацию о пиратском нападении на грузовое судно и захвате в заложники троих российских граждан у берегов Камеруна в четверг, 15 августа. Всего же в плен к пиратам попали 8 членов экипажа корабля, рассказали в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что камерунские власти уже занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего. В свою очередь дипломатическая служба России предпринимает все усилия для освобождения российских граждан.
"По сведениям рекрутингового агентства "Марлоу Навигейшн Россия", нападавшими были захвачены восемь членов экипажа, среди которых трое граждан РФ", - говорится в сообщении МИД России.
Напомним, что в этом году это уже второй случай, когда морские пираты похищают граждан России. В январе пираты похитили сразу шестерых российских моряков у берегов Бенина в Африке. К счастью, всех их удалось вернуть на Родину живыми.

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