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Трое дипломатов США пытались попасть на режимную территорию - источник
17 октября 2019, 02:09 • 61 • Политика
Американские дипломаты были сняты с поезда в Северодвинске в связи с въездом на режимную территорию, рассказал источник.
Дипломаты США попались при попытке проникнуть на режимную территорию. Из-за этого американцы были сняты с поезда на станции Северодвинск, сообщает источник.
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