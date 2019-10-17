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Трое дипломатов США пытались попасть на режимную территорию - источник

17 октября 2019, 02:09  •  61 • Политика
Американские дипломаты были сняты с поезда в Северодвинске в связи с въездом на режимную территорию, рассказал источник.
Дипломаты США попались при попытке проникнуть на режимную территорию. Из-за этого американцы были сняты с поезда на станции Северодвинск, сообщает источник.
"Трое американских дипломатов сняты с поезда на станции Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию", - цитирует слова источника "Интерфакс".

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