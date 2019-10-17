Трое дипломатов США пытались попасть на режимную территорию - источник

Дипломаты США попались при попытке проникнуть на режимную территорию. Из-за этого американцы были сняты с поезда на станции Северодвинск, сообщает источник.

"Трое американских дипломатов сняты с поезда на станции Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию", - цитирует слова источника "Интерфакс".