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Трое безработных: в Свердловской области задержаны подозреваемые в вымогательстве у жены российского военнопленного

06 апреля 2022, 00:35  •  99 • В России
В Нижнем Тагиле задержаны трое безработных, подозреваемых в вымогательстве крупной суммы денег у жены попавшего в плен на Украине российского военнослужащего. После того, как жительница Нижегородской области разместила в соцсетях информацию о пропавшем супруге, с ней вышли на связь неизвестные, которые прислали видеозапись с допросом мужа и потребовали 400 тыс. рублей, чтобы оставить его в живых. Потерпевшая обратилась в полицию, и злоумышленников удалось задержать. Они уже признались в содеянном. Эксперты и МВД предупреждают россиян о появлении многочисленных схем мошенничества на фоне проведения военной спецоперации и сопутствующей новостной повестки.
 
Gettyimages.ru © choochart choochaikupt
 

Сотрудники полиции задержали в Нижнем Тагиле трёх местных жителей по подозрению в вымогательстве денег у жены российского военнослужащего, попавшего в плен в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило агентство ТАСС.

«Группа из Нижнего Тагила была задержана за вымогательство. Уголовное дело возбуждено в Дзержинске Нижегородской области. Для задержания троих человек привлекли несколько сотрудников УМВД по Нижнему Тагилу», — сказал собеседник агентства.

По данным телеканала РЕН ТВ, задержанным от 22 до 28 лет, все они безработные и ранее не были судимы. После задержания, которое произошло ещё 4 апреля, по местам их проживания были проведены обыски, а суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. По части 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство») троице грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет и крупный штраф.

По информации СМИ, 8 марта к женщине в одной из соцсетей обратился неизвестный, который прислал ей найденную в открытом доступе видеозапись допроса попавшего в плен мужа, сделанную украинскими силовиками. Женщина обратилась в военную часть супруга, где ей подтвердили информацию о его пленении. Тем временем неизвестный заявил, что он «ангел-хранитель» её мужа и стал требовать 10 млн рублей, чтобы тому сохранили жизнь.

В итоге сумма опустилась до 400 тыс. рублей, которые нужно было срочно перевести некоему Игорю Минееву. После отказала платить злоумышленники пригрозили женщине скорой расправой над мужем и даже прислали ей фотографии чьих-то конечностей. При этом «ангел-хранитель» не дал женщине убедиться в том, что с супругом всё в порядке и поговорить с ним.

Отчаявшаяся женщина попросила о помощи знакомых, которые догадались обратиться в органы, после чего злоумышленников удалось вычислить и задержать. По некоторым данным, одним из них оказался 22-летний Игорь Минеев.

Пользуются ситуацией

Это не первый случай, когда злоумышленники пытаются обмануть родственников военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. В начале марта в Новосибирской области мошенники от имени Комитета солдатских матерей начали звонить родителям военных и предлагать им перевести деньги, чтобы вызволить их детей из плена и доставить домой.

«Очень много поступает звонков от родителей, чтобы подтвердить, так это или не так. Официально заявляю: никаких таких сборов мы не ведём. Хочу предупредить местных жителей, чтобы они не поддавались на уговоры, не давали номера своих банковских карт и так далее. Это телефонные мошенники», — заявила тогда «Вестям» председатель Комитета солдатских матерей Новосибирской области Ольга Головина.

Также в начале марта СМИ сообщали, что мошенники в интернете активно распространяют слухи о том, что они владеют информацией о российских военнослужащих, якобы погибших или попавших в плен в ходе боевых действий. При этом, когда россияне пытались получить более подробную информацию по предлагаемым украинским телефонным номерам, у них списывались все деньги с мобильного счёта.

Телефонные мошенники пытаются нажиться и на смежной новостной повестке. Так, в МВД России рассказывали о схеме убеждения доверчивых граждан в том, что из-за ухода из страны платёжных систем или якобы предстоящей блокировки всех банковских операций необходимо срочно открыть счёт в иностранном банке. Для этого злоумышленники пытаются узнать у граждан номер их карты и убедить следовать дальнейшим инструкциям.

Зачастую мошенники пытаются создать искусственный ажиотаж вокруг лекарств в аптеках или предлагают свои услуги по оформлению документов для выезда из России. Специалисты в области информационной безопасности предупреждали о подобных аферах почти сразу после начала специальной военной операции. Они советуют не вести подобные разговоры по телефону и самим перезванивать в соответствующие учреждения.

Ещё одна схема обмана, как отмечали в компании Group-IB, связана с появлением в соцсетях многочисленных фейковых объявлений и рассылок с призывом собрать деньги для пострадавших в результате боевых действий. Подобным образом деньги «собирают» и на нужды российской армии. Специалисты также отмечали попытки заражения устройств пользователей вредоносным ПО.

«Например, зафиксированы фальшивые рассылки якобы от имени ФСБ РФ с предложением скачать на компьютер специальную программу — протокол защиты от DDoS-атак. Кроме почтовых рассылок, аналогичную «защитную» программу программу злоумышленники предлагали скачать с недавно созданного фейкового сайта с символикой ФСБ», — рассказывал РИА Новости ведущий аналитик Департамента Digital Risk Protection Group-IB Евгений Егоров.

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