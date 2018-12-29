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Трое активистов арестованы французской полицией за имитацию "казни" президента Макрона

29 декабря 2018, 07:54  •  49 • В мире
Двое мужчин и одна женщина были арестованы полицией французского города Ангулем, за организацию судебного процесса над президентом Эммануэлем Макроном и имитацию его "казни"
Трое активистов "желтых жилетов"были арестованы в городе Ангулем, что на юго-западе Франции, за организацию судебного процесса над президентом Эммануэлем Макроном и имитацию его "казни" с последующей "кремацией.
Активистов - двоих мужчин и одну женщину - вызвали в отделение полиции, где сразу же взяли под стражу по обвинению в "подстрекательстве к преступлению и оскорблению".
По данным издания Sud-Ouest, инцидент произошел на минувшей неделе. 22 декабря. гурппа демонстрантов примерно из 90 человек, одетых в желтые жилеты, организовали "мрачную постановку". Сначала над куклой, изображавшей Макрона, устроили судебный процесс, затем вынесли приговор, обезглавили и сожгли.
Мари Лажус, префект департамента Шарант,заявила, что этой "жуткой постановкой" президенту Республики был нанесен серьезный ушерб. При этом, по ее словам, префектура давала согласие на проведение демонстрации, однако о таких подробностях, конечнр, оповещена не была.
По данному факту прокуратура уже начала расследование. Премьер-министр Франции Эдвард Филипп по этому поводу написал в своем микроблоге в Twtter, что подобные организаторы подобных "мероприятий" должны нести уголовное наказание, сообщает Sud-Ouest.

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