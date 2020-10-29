Türkiye: Туранская армия – мечта Анкары или реальность

Война в Карабахе возродила турецкую идею о создании Туранской армии

«На фоне успеха Азербайджана в Нагорном Карабахе за счёт усиления азербайджанской армии благодаря оказанной Турцией поддержке, такой как военная подготовка, совместные учения, поддержка ударных БПЛА, на повестке дня вновь возникла идея «Туранской армии», разговоры о которой ведутся уже давно»,

– говорится в редакционной статье турецкой газеты Türkiye, что в переводе означает «Турция».

Издание отмечает, что первым шагом на пути к созданию единой армии тюркских государств стал визит министра национальной обороны Турции Хулуси Акара (Hulusi Akar) в Казахстан. Визит этот проходит в настоящее время, а во время переговоров обсуждалось возможное соглашение между Турцией и Казахстаном о сотрудничестве в военной сфере и о военной подготовке.

Уже сегодня эксперты, с которыми беседовали журналисты газеты Türkiye, уверены в том, что будущая Туранская армия, созданная под руководством Турции, достаточно скоро сможет «задавать тон во всех региональных и глобальных вопросах».

«Этот вопрос периодически встаёт на повестке дня в тюркском мире и особенно в Турции. Результаты военного сотрудничества Турции и Азербайджана в связи с карабахской войной придают этому вопросу иное измерение. В 2013 году Турция, Азербайджан, Киргизия и Монголия создали объединение, получившее название «Ассоциация правоохранительных органов военного статуса»,

– цитирует издание профессора, доктора Кюршада Зорлу (Kürşad Zorlu).

Профессор уверен, что Туранская армия – очень важная цель, даже не цель, а настоящий символ, с которым связаны «большие и определённые ожидания», что, конечно же, не может не вызывать некий переполох во всём мире. Уже появились в мировых СМИ поистине пугающие новости, связанные с будущей Туранской армией, отмечает Зорлу. Однако всё это лишний раз доказывает тот факт, что в долгосрочной перспективе ожидания непременно оправдают себя.

«В настоящее время необходимо сосредоточиться на укреплении общего военного потенциала в рамках Тюркского совета и переходить к конкретным шагам в сфере технического сотрудничества. Особо хочу отметить, что, если о таких проектах много говорится до того, как сформируются необходимые ментальные рамки и международные балансы выйдут на приемлемый уровень, это может сорвать процесс»,

– предупреждает профессор Кюршад Зорлу.

Он уверен: когда борьба за Нагорный Карабах «достигнет заслуженного уровня», в тюркском мире произойдут большие изменения, что вызовет большую мотивацию среди тюркских народов. И это обязательно когда-нибудь произойдёт.

Издание обратилось за комментариями ещё к одному профессору – доктору Джемалеттину Ташкырану (Cemalettin Taşkıran).

«В тюркской истории очень мало таких периодов, когда республики Центральной Азии и Турецкая Республика, а до этого Османская империя, так сближались и даже поддерживали друг друга. Эта ситуация сложилась после совместных учений, проведённых в Азербайджане и Нахичевани вслед за нападением на Товузский район. В дальнейшем после ответа Азербайджана на агрессию Армении, с помощью моральной поддержки Турции Азербайджан стал способен за короткое время вернуть практически все потерянные земли. Это вызвало радость во всём тюркском мире»,

– комментирует ситуацию в регионе Джемалеттин Ташкыран.

По его мнению, поддержка Турции существенно изменит военный баланс в регионе, что можно только приветствовать. Что касается создания Туранской армии, эксперт надеется, что это непременно произойдёт, однако предупреждает – не следует много говорить об этом заранее, ведь очень многим в мире такая идея уже не нравится.

«Пока говорить об этом слишком рано. Разговоры об этом пробудят определённые круги. На самом деле, когда возникнет сильная воля, вещи, которые сегодня кажутся невозможными, могут осуществиться за короткое время, в средне- или долгосрочной перспективе»,

– констатирует Türkiye.