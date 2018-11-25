Трижды позор: Макрон эмоционально отреагировал на протесты «желтых жилетов»

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал протесты тех, кто недоволен повышением тарифов на топливо, позором. Он в своем сообщении в Twitter трижды повторил это слово. Политик также поблагодарил полицию за эффективную работу.

Президент Франции в своем сообщении заявил, что насилию не место в Пятой республике.

В своем комментарии Макрон резко осудил акции, а также агрессию участников протестов. Он также поблагодарил полицейских за профессионализм и храбрость.

Как ранее сообщили в МВД Франции, в акциях протеста против повышения налогов приняли участие свыше ста тысяч человек. Правоохранители задержали 130 граждан-участников акций.

При разгоне толпы «желтых жилетов» пострадали восемь полицейских.

Сообщение президента Франции, охваченной протестами, появилось вечером 24 ноября на странице в соцсети уже после активных выступлений демонстрантов.

«Позор тем, кто напал на силы правопорядка. Позор тем, кто причинил вред другим гражданам и журналистам. Позор тем, кто угрожал выборным чиновникам. Такому насилию не место в республике», - написал Макрон в своем твите.