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Трижды позор: Макрон эмоционально отреагировал на протесты «желтых жилетов»

25 ноября 2018, 07:54  •  48 • В мире
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал протесты тех, кто недоволен повышением тарифов на топливо, позором. Он в своем сообщении в Twitter трижды повторил это слово. Политик также поблагодарил полицию за эффективную работу.
Президент Франции в своем сообщении заявил, что насилию не место в Пятой республике.
В своем комментарии Макрон резко осудил акции, а также агрессию участников протестов. Он также поблагодарил полицейских за профессионализм и храбрость.
Как ранее сообщили в МВД Франции, в акциях протеста против повышения налогов приняли участие свыше ста тысяч человек. Правоохранители задержали 130 граждан-участников акций.
При разгоне толпы «желтых жилетов» пострадали восемь полицейских.
Сообщение президента Франции, охваченной протестами, появилось вечером 24 ноября на странице в соцсети уже после активных выступлений демонстрантов.
«Позор тем, кто напал на силы правопорядка. Позор тем, кто причинил вред другим гражданам и журналистам. Позор тем, кто угрожал выборным чиновникам. Такому насилию не место в республике», - написал Макрон в своем твите.
Merci à nos forces de l’ordre pour leur courage et leur professionnalisme. Honte à ceux qui les ont agressées. Honte à ceux qui ont violenté d’autres citoyens et des journalistes. Honte à ceux qui ont tenté d’intimider des élus. Pas de place pour ces violences dans la République.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 ноября 2018 г.

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