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Трижды позор: Макрон эмоционально отреагировал на протесты «желтых жилетов»
25 ноября 2018, 07:54 • 48 • В мире
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал протесты тех, кто недоволен повышением тарифов на топливо, позором. Он в своем сообщении в Twitter трижды повторил это слово. Политик также поблагодарил полицию за эффективную работу.
Президент Франции в своем сообщении заявил, что насилию не место в Пятой республике.
В своем комментарии Макрон резко осудил акции, а также агрессию участников протестов. Он также поблагодарил полицейских за профессионализм и храбрость.
Как ранее сообщили в МВД Франции, в акциях протеста против повышения налогов приняли участие свыше ста тысяч человек. Правоохранители задержали 130 граждан-участников акций.
При разгоне толпы «желтых жилетов» пострадали восемь полицейских.
Сообщение президента Франции, охваченной протестами, появилось вечером 24 ноября на странице в соцсети уже после активных выступлений демонстрантов.
«Позор тем, кто напал на силы правопорядка. Позор тем, кто причинил вред другим гражданам и журналистам. Позор тем, кто угрожал выборным чиновникам. Такому насилию не место в республике», - написал Макрон в своем твите.
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