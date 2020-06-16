Трижды освобожденный город и его русский комендант • 160 • Аналитика © Евгений Халдей Берзарин Николай Эрастович (1904 – 1945): генерал-полковник, командующий армиями. Первый комендант взятого советскими войсками Берлина. Герой Советского Союза (1945). Погиб в автокатастрофе. © РИА Новости / Павел Балабанов Медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза В штурме Берлина маршал Жуков поручил 5-й ударной армии Берзарина боевую задачу огромной важности и сложности – овладеть районом правительственных кварталов, расположенных в центре города, в том числе имперской канцелярией, где находилась ставка Гитлера. И генерал со своими воинами блестяще справился с задачей. И именно в штабе 5-й ударной армии, который располагался в Карлсхорсте, фельдмаршал Вильгельм Кейтель подпишет акт о безоговорочной капитуляции вермахта. Это случилось поздним вечером 8 мая по берлинскому времени. В Москве уже наступило 9 мая. Ах да, чуть не забыл! Была же еще "Реймская промоакция" 7 мая. Черчилль и Трумен организовали такое "шоу" – подписание западного Акта о безоговорочной капитуляции германских войск. Решили перехватить иницитиву и лавры победителей нацизма у СССР (в том числе и для этого сегодня вновь и вновь повторяются попытки переписать историю войны), но после гневного окрика Сталина пришлось назвать капитуляцию в Реймсе предварительной, и ехать в Берлин подписывать настоящий Акт о безоговорочной капитуляции. А Реймское подписание вошло в историю как красочный карнавал, своеобразное "Маппет-шоу"... © AP Photo / File Подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии А командующий 5-й ударной армией генерал-полковник Берзарин еще 24 апреля был назначен приказом Жукова военным комендантом Берлина. Это можно считать знаком признания особых заслуг. Еще с давних пор комендантами покоренных городов назначали особо отличившихся военачальников. Первый приказ Берзарина в новой должности – об организации бесплатных детских молочных кухонь, второй – о бесплатной выдаче продовольствия гражданскому населению. Уже в победном мае советские специалисты активно взялись за восстановление водопровода, энерго- и газовых сетей Берлина. Откачивали воду из затопленного по приказу Гитлера метрополитена. Берзарин распорядился открыть медицинские учреждения, школы и даже театры. Берлинцы были благодарны советскому коменданту. Один из очевидцев, врач Иоганн Шмуллер сказал: "Мы поражены невиданными темпами восстановления жизни в городе и умелым руководством русских. За такой короткий срок русские успели сделать столь много". А берлинка Элизабет Шмеер высказалась еще эмоциональнее: "Нам говорили нацисты, что если сюда придут русские, то нам не поздоровится. Получилось совершенно иначе: побежденному народу, армия которого так много причинила несчастий России, победители дают продовольствия больше, чем давало прежнее правительство. В это трудно поверить. На такой гуманизм, видимо, способны только русские". © РИА Новости / Олег Кнорринг Советский солдат раздает хлеб женщинам Берлина Вспоминается взятие Берлина русскими и австрийскими войсками в октябре 1760 года, во время Семилетней войны. Цесарцы открыто похвалялись, что оставят от Берлина одни руины. Их невиданное мародерство в плененном городе пришлось активно пресекать русским патрулям. Король Фридрих II потом скажет: "Спасибо русским. Они спасли Берлин от ужасов, которыми австрийцы угрожали моей столице". А потом "старина Фриц" призвал своего секретаря и приказал: сочини-ка хороший мемуар о злодействах русских в моей столице! И этот памфлет был "заботливо" распространен по всей Европе. А в 1813 году мы вновь будем освобождать Берлин – от Наполеона, в 1945 году – от другого "объединителя" Европы – Гитлера... Немецкий же философ Гегель весьма мудро заметил, что история повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй – в виде фарса. Берлинская история 1760 года имела продолжение. В 2002 году британский историк-правдоруб Энтони Бивор выпустил книгу – "Падение Берлина. 1945". Особый скандал вызвал один взятый им с потолка "факт" – о том, что изнасилования советскими солдатами немецких женщин носили массовый и групповой характер. Количество жертв, по Бивору, не менее двух миллионов. © AFP 2020 / PA/Neil Munns Писатель Энтони Бивор Эх, г-н Бивор! Рановато вы со своей книгой выступили! Сейчас, в фейковую эпоху, вы бы вполне могли потрясти читателей более внушительными цифрами (они все равно документально не подтверждены). Скажем, 10 миллионов изнасилованных немецких женщин. А лучше – 20! Почему лучше? Да потому что в большинстве стран Европы сейчас население меньше. Представляете, как такие громадные цифры потрясут умы доверчивых европейских обывателей?! Участник войны, генерал армии, историк, доктор наук М.А. Гареев говорил: "Конечно, проявления жестокости, в том числе и сексуальной, случались. Их просто не могло не быть после того, что фашисты натворили на нашей земле. Но такие случаи решительно пресекались и карались. И они не стали массовыми. Ведь как только мы занимали населенный пункт, там сразу создавалась комендатура. Она обеспечивала местное население продовольствием, медицинским обслуживанием. Порядок контролировала комендантская патрульная служба. Лично я участвовал в освобождении Восточной Пруссии. Говорю как на духу: о сексуальном насилии тогда даже не слышал". © РИА Новости / Ярин По восточной Пруссии идут советские части Приведу еще один пример. В моей школе был военрук, майор в отставке. Участник войны, танкист, в частности, участвовал в Курской битве, брал Вену. Он как-то в неофициальной беседе с нами, 16-летними молодыми парнями, рассказал, что в Вене стал очевидцем расстрела двух наших солдат за изнасилование и убийство австрийки. Казнь была публичной. Специально собрали на большой венской площади и гражданское население, и наших военнослужащих. И несмотря ни на каких западных ура-историков, символ победы – это памятник в Берлине советскому воину-освободителю. Гвардии сержант Николай Иванович Масалов во время боя в районе берлинского аэродрома Темпельхоф 30 апреля услышал детский плач. Бросившись на крик, он увидел трехлетнюю девочку, а рядом – убитую мать. Причем, убили ее свои, немцы: она оказалась с дочкой на линии огня. И Масалов, под градом пуль, прикрывая ребенка своей широкой спиной, сумел-таки благополучно добраться до наших позиций. И в отличие от фейков Бивора эта история подтверждена документально. © РИА Новости Памятник советским воинам Помнят ли европейцы, кому они обязаны свободой? Вопрос далеко не праздный, если учесть, что на Западе уже на официальном уровне говорят о том, что во Второй мировой войне победили США и Британия, и при этом СССР даже не упоминается (оно и понятно: Россия – враг, тем паче что мы – де-юре правопреемники СССР). Чиновники с судимостью остаются во власти И напоследок – показательный пример из уже очень далекой истории. В 1913 году торжественно отмечалось 100-летие "Битвы народов" под Лейпцигом. Российская делегация установила на поле битвы камень в память наших воинов, павших за освобождение Германии. А немецкие бюргеры ходили мимо монумента и изумленно говорили: "При чем тут русские? Это мы, немцы, освободили Германию. Это мы, немцы, разбили Наполеона и взяли Париж". Автор Владимир Бычков, радио Sputnik Что будет с валютой? Как заработать много денег? Все об экономике понятным языком – в нашем Телеграм-канале. А в Яндекс-Дзен – самые интересные истории со всего света. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





160 Источник Похожие новости Кто стоит за созданием «народно- патриотических» альянсов «Это уникальный подводный крейсер»: в чем особенности АПЛ «Князь Владимир» Пол Уилан получил 16 лет за шпионаж Общественное мнение в отношениях Москвы и Минска О стратегических замыслах Китая Трижды освобожденный город и его русский комендант Новости партнеров