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Триумфальное возвращение в большую политику сорвано: Британию накрыл кризис - спецкор

29 сентября 2021, 00:10  •  39 • Политика
Внезапный коллапс сорвал возвращение Великобритании в глобальную политику. "Такое впечатление, что министры до последнего момента надеялись, что всё само собой рассосётся", - комментирует журналист Александр Хабаров из Лондона.
Запланированное триумфальное возвращение Великобритании в большую политику внезапно сорвал возникший на пустом месте топливный кризис. Об этом заявил находящийся в Лондоне журналист Александр Хабаров.
Речь идёт о создании нового военного блока AUKUS, в который вошли США, Британия и Австралия. Все подконтрольные британскому правительству СМИ подавали новость как триумфальное возвращение Соединённого Королевства на глобальную геополитическую арену. Однако праздник испортил внезапно нагрянувший топливный кризис.
Проблему эту породил Brexit, потери от которого местные чиновники не смогли компенсировать. Или не захотели,
- объяснил спецкор программы "Вести" в Лондоне Александр Хабаров.
Он указал, что Британия испытывает острую нехватку водителей бензовозов и большегрузных фур. Раньше проблему решали за счёт водителей из других стран Европы, однако после выхода из ЕС визовый режим усложнился, и специалисты предпочли подыскать себе работу в более доступных государствах. Вдобавок к этому из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 уволилось около 25 тысяч уже британских водителей.
В итоге, когда появилось сообщение British Petroleum о закрытии нескольких заправок и заявление представителей Ассоциации британских заправщиков, призвавших водителей не оставлять меньше четверти бака бензина - началась паника. А призывы властей не паниковать - только усилили хаос.
Британский кабмин вообще как-то странно действует. Такое впечатление, что министры до последнего момента надеялись, что всё само собой рассосётся,
- отметил Александр Хабаров.
В итоге радость от вступления Британии в AUKUS и возвращения страны в большую политику не продержалась и пары дней. Весь накрученный патриотизм как-то резко увял.
И без того сомнительное триумфальное возвращение внезапно сорвал искусственный и глупый со всех сторон топливный коллапс, ещё раз выставивший кабмин в очень мрачном свете,
- цитирует журналиста Nation News.

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