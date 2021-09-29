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Триумфальное возвращение в большую политику сорвано: Британию накрыл кризис - спецкор
29 сентября 2021, 00:10 • 39 • Политика
Внезапный коллапс сорвал возвращение Великобритании в глобальную политику. "Такое впечатление, что министры до последнего момента надеялись, что всё само собой рассосётся", - комментирует журналист Александр Хабаров из Лондона.
Запланированное триумфальное возвращение Великобритании в большую политику внезапно сорвал возникший на пустом месте топливный кризис. Об этом заявил находящийся в Лондоне журналист Александр Хабаров.
Речь идёт о создании нового военного блока AUKUS, в который вошли США, Британия и Австралия. Все подконтрольные британскому правительству СМИ подавали новость как триумфальное возвращение Соединённого Королевства на глобальную геополитическую арену. Однако праздник испортил внезапно нагрянувший топливный кризис.
- объяснил спецкор программы "Вести" в Лондоне Александр Хабаров.
Он указал, что Британия испытывает острую нехватку водителей бензовозов и большегрузных фур. Раньше проблему решали за счёт водителей из других стран Европы, однако после выхода из ЕС визовый режим усложнился, и специалисты предпочли подыскать себе работу в более доступных государствах. Вдобавок к этому из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 уволилось около 25 тысяч уже британских водителей.
В итоге, когда появилось сообщение British Petroleum о закрытии нескольких заправок и заявление представителей Ассоциации британских заправщиков, призвавших водителей не оставлять меньше четверти бака бензина - началась паника. А призывы властей не паниковать - только усилили хаос.
- отметил Александр Хабаров.
В итоге радость от вступления Британии в AUKUS и возвращения страны в большую политику не продержалась и пары дней. Весь накрученный патриотизм как-то резко увял.
- цитирует журналиста Nation News.
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