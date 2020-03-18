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Триумф Трусовой не отменен: почему коронавирус не страшен фигуристкам

18 марта 2020, 12:35  •  101 • Аналитика
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Российские фигуристки группы Этери Тутберидзе не получат своих наград на чемпионате мира в Монреале, который отменен из-за коронавируса. Анатолий Самохвалов призывает не паниковать, предполагая, что на будущий год расклад сил в женской одиночке не изменится и все получат по заслугам.
Зимой Всемирное антидопинговое агентство (WADA) напрягло российский спорт угрозой "бана" на все более или менее значимые международные турниры на территории России, но вскоре мир узнал о коронавирусе, который проникал в разные страны – на тот момент пока еще Юго-Восточной Азии – и пока не в статусе пандемии.
Международный союз конькобежцев (ISU) официально объявил о переносе сроков чемпионата мира по шорт-треку, который должен был состояться в марте в Сеуле, а неофициально говорилось, что перенос в данном случае равен отмене турнира. Во-первых, календарь соревнований перестроить и сложно, и неразумно ввиду нагрузки на спортсменов и девальвации такого бренда, как "чемпионат мира", который ну не должен проходить больше одного раза в год. Во-вторых, шорт-трек настолько убыточен, что добровольно повесить на себя проведение чемпионата мира не решится никто. Кроме Москвы.
Москва уже экстренно принимала чемпионат мира по фигурному катанию в 2011 году из-за землетрясения в Японии. Склонять "лучший город земли" в качестве спасителя ISU стали и на сей раз, причем по обоим направлениям – и неликвидного шорт-трека, и чуть менее неликвидного фигурного катания, которое лишилось чемпионата мира в Монреале после соответствующего запрета властей канадской провинции Квебек. Такие инициативы погасли сами, как сырая бумага, подожженная на ветру.
Выручать мировой спорт, с которым у Москвы трудные отношения, российская сторона больше не хотела сама. ISU наверняка бы с радостью согласился провести свои чемпионаты в России, а вслед за письмом с благодарностью страна получила бы уведомление о новых провинностях, отсутствии доверия и белом нейтральном флаге для выезжающих на международные старты спортсменов. Зазывать к себе гостей в таких условиях могут разве что мазохисты.
Вскоре и эти досужие рассуждения отпали после распоряжения министерства спорта РФ об отмене всех международных стартов на территории страны. Наверное, в этот момент шорт-трекисты и фигуристы окончательно осознали, что чемпионата мира им точно не видать. Если до того надежду еще можно было цедить через трубочку со дна стаканчика, то после заявления ведомства Олега Матыцина впускать в себя можно было лишь воздух безнадеги.
Что Россия потеряла от пропуска этих турниров? Понятно, что на чемпионате мира по шорт-треку мы в лучшем случае претендовали на пару-тройку медалей, причем не золотого окраса, а вот в фигурном катании в Монреале мы вновь подтвердили бы свой ледовый престиж, наверняка завоевав награды как минимум в трех видах из четырех.
Для кого этот несостоявшийся чемпионат был ключевым? Принято считать, что для трех девчонок Этери Тутберидзе, каждая из которых была готова выиграть золото в женском одиночном катании. Даже бронзовая "неудачница" сезона Александра Трусова выложила в Instagram чистый прокат с пятью четверными прыжками на тренировке сразу после отмены турнира.
Во-первых, доподлинно неизвестен процент чистых прокатов Саши в "Хрустальном", а делает она их, несомненно, ежедневно. Во-вторых, не было бы ничего удивительного, если бы ей действительно удались бы эти пять четверных в Канаде и вполне реальная победа, потому что она сама внятно поясняла, что такое дикое количество прыжков для нее психологически удобно, а уж проблем с моральной устойчивостью при запредельной сложности у Трусовой никогда не имелось.
Но дело в том, что и чемпионка Европы Алена Косторная, и двукратная чемпионка России Анна Щербакова, и Трусова вряд ли отдадут свои позиции в следующем сезоне. Даже в условиях физиологического взросления и появления проблем со стабильностью исполнения у них имеется тот запас технической и моментами хореографической крутизны, что олимпийской чемпионке Алине Загитовой и двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой по-прежнему будет весьма проблематично тягаться с передовым трио.
Потому как Алина сама продолжает формироваться как женщина, и вряд ли ей есть дело до изучения новых элементов. А строительство нового тела Евгении – это уже нечто "религиозное", нежели спортивное, поэтому уж в следующем сезоне мы вряд ли увидим в исполнении Медведевой принципиально более сложный контент и уж точно мы никогда не увидим то, что делают нынешние лидеры. Тем более на мартовском чемпионате мира 2021 года, к которому, хочется надеяться, человечество победит коронавирус.
© РИА Новости / Александр Вильф
Анна Щербакова Алена Косторная, Александра Трусова и Этери Тутберидзе (на втором плане)
Лишить золота чемпионата мира-2021 Косторную, Щербакову и Трусову смогут только они сами, либо все та же японка Рика Кихира и, с меньшей вероятностью, Елизавета Туктамышева и Ю Ён из Южной Кореи.
В турнире спортивных пар остервенелые чемпионы России и Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые выходили в сезоне на лед с настроем не обыгрывать, а выносить конкурентов, вряд ли бы посягнули на положение китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цуна, а вот спустя еще год они с помощью своих тренеров Артура Минчука и Тамары Москвиной будут уже способны конкурировать с мировыми лидерами на равных.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов с отменой чемпионата мира только выигрывают, потому как на титул они не претендовали, а голова их тренера Марины Зуевой заполнена идеями по профессиональной трансформации самих фигуристов, а не методами, как в срочном порядке завоевать золото или серебро мирового первенства. Досрочный отдых только прибавит Жене с Володей здоровья – как морального, так и физического.
© РИА Новости / Александр Вильф
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов
В танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов очень хорошо финишировали на чемпионате Европы в Граце, победив четырехкратных чемпионов мира Габриэллу Пападакис и Гийома Сизерона, но на данный момент не очень понятно, был ли это прыжок россиян выше головы или реальное уравнение наших фигуристов и французов в глазах судей.
Торопиться понимать эти новые обстоятельства не стоит, потому как радость чемпионата Европы могла смениться разочарованием чемпионата мира, где и судейство предсказывалось более жестким, чем в Австрии, и конкуренция выше. При нынешнем, вирусном, раскладе Вика и Никита войдут в новый сезон с устоявшимся осознанием собственной силы.
Российские одиночники Дмитрий Алиев и Артур Даниелян на чемпионате мира не гарантировали абсолютно ничего, это связано и с высоким уровнем соперничества, и с непредсказуемым качеством выступлений россиян. То, что мог бы дать чемпионат мира Алиеву и Даниеляну и что он мог бы у них забрать, вопрос не к тренерам и экспертам, а к астрологам. Они по крайней мере в своих прогнозах были бы увереннее профильных специалистов.
© РИА Новости / Александр Вильф
Дмитрий Алиев
Коронавирус пришел к фигуристам, понятное дело, не вовремя, но и не сказать, что в самый неподходящий момент. Случись он двумя годами позже, тогда кто-то бы из российских талантов наверняка бы не попал в историю, но сейчас им ничего не мешает просто передохнуть и подкрепиться гречкой.

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