Триумф Путина: Россия получит доступ к секретам НАТО благодаря сделке с Турцией – Focus Online

По мнению Егера, сделка Москвы и Анкары ухудшит отношения Турции с США, и без того натянутые. При этом Вашингтону придется ввести санкции против Турции, чтобы поддержать свой статус.

Трамп, скорее всего, попытается избежать санкций, но юридически он не может полностью от них отказаться, если этого будет требовать от него американский истеблишмент, полагает эксперт. При этом Турция может в ответ покинуть НАТО, что станет для альянса "огромной геостратегической потерей", убежден профессор.

Создание этого конфликта между Вашингтоном и Анкарой стало "огромной победой Владимира Путина", которая вбила клин между членами альянса, указывает Егер. Благодаря сделке с Турцией Россия продолжит набирать вес в мире, а ее военные получат доступ к секретным данным НАТО через турецких коллег, полагает политолог.

История вопроса

Первые сведения о переговорах по закупке Турцией российских ЗРС С-400 "Триумф" появились осенью 2016 года. В феврале 2017 года переговоры подтвердил гендиректор российской госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Стало известно, что Турция рассчитывает получить у России кредит на покупку С-400.

Переговоры шли несколько месяцев, главные параметры согласовали к лету 2017 года. СМИ стало известно, что речь о четырех дивизионах на сумму около $2,5 миллиардов, при этом два из дивизионов должны быть произведены в самой Турции.

12 сентября президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о внесении части аванса. Помощник президента РФ Владимир Кожин заявил о нерешенном вопросе по кредиту, при этом вопрос о передаче Турции технологии производства С-400, по его словам, "не обсуждается".

9 октября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил газете Aksam, что Турция может отказаться от С-400, если Россия не пойдет навстречу в вопросе о совместном российско-турецком производстве ЗРС.

29 декабря 2017 года Турция и Россия подписали в Анкаре кредитное соглашение на покупку С-400.

Давление Вашингтона

США стали оказывать давление на Анкару, требуя отказаться от покупки С-400, начиная с 2017 года. Вместо российских систем США призвали Турцию закупить американские комплексы Patriot. Закупка Турцией С-400 у России может вызвать отмену участия Турции в программе создания истребителей F-35, указывали официальные представители США.

В апреле 2019 госсекретарь США Майкл Помпео уведомил Турцию о том, что после развертывания российских С-400 Анкара не будет участвовать в программе создания истребителей-бомбардировщиков F-35.