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«Триумф» против санкций: каких показателей достиг экспорт российского оружия в 2018 году

25 декабря 2018, 22:24  •  55 • В России
2018 год в России был отмечен рядом важных сделок в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) с иностранными государствами. Крупнейший контракт заключён с Индией: Москва поставит Нью-Дели десять дивизионов зенитного комплекса С-400 «Триумф» стоимостью более $5 млрд. Как ожидают эксперты, по итогам нынешнего года объём продаж оружия из РФ составит порядка $16 млрд. Несмотря на санкции США, портфель заказов на отечественную военную технику вырос с $45 млрд в 2017 году до $55 млрд в 2018-м. О том, какое российское вооружение пользуется спросом за рубежом, — в материале RT.
 
Рабочие «Уралвагонзавода» осуществляют сборку танков © Сергей Мамонтов / РИА Новости
 

Крупнейшим контрактом в 2018 году в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) России с иностранными государствами стала сделка с Индией. В начале октября Москва и Нью-Дели заключили соглашение о поставке пяти полковых комплектов (десяти дивизионов) зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф».

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, стоимость контракта превышает $5 млрд. Государства договорились, что расчёты будут производиться в рублях. В пересчёте на российскую валюту по текущему курсу Центробанка Нью-Дели заплатит Москве более 330 млрд рублей.

Продажа С-400 Индии станет самой крупной недолларовой сделкой в сфере ВТС в новейшей истории РФ, отметил в беседе с RT главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. По его мнению, данный контракт мог привести к увеличению в этом году портфеля заказов. По информации Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), этот показатель составляет $55 млрд. Для сравнения: в 2017-м экспорт достиг отметки $45 млрд.

«Индийский рынок остаётся основным»

 

По подсчётам Стокгольмского института проблем мира (SIPRI), Индия является ведущим покупателем российского оружия. Рекордный объём продаж был достигнут в 2015 году — $4 млрд. Нью-Дели — уникальный партнёр Москвы по ВТС. Индия — одна из немногих стран, с которыми Россия делится технологиями и учреждает совместные предприятия.

С 2000-х годов Москва поставляет Нью-Дели комплекты для сборки истребителей Су-27, Су-30МКИ и танков Т-90С. С 2017 года холдинг «Вертолёты России» и Минобороны Индии обсуждают контракт на сборку свыше 200 многоцелевых вертолётов Ка-226Т.

По информации СМИ, в 2016 году комиссия по военным закупкам военного ведомства Индии одобрила покупку 464 танков Т-90МС. Данная машина оснащена тепловизионными камерами и дополнительными комплексами защиты. По тактико-техническим характеристикам она превосходит модификации Т-90, которые собираются в Индии.

«Индийский рынок остаётся основным для России, и ситуация вряд ли кардинально изменится. Конечно, сотрудничество с Индией не безоблачное. Но подавляющее большинство спорных вопросов разрешалось положительно для обоих государств. Кроме того, Дели не занимается воровством технологий, действует в рамках закона», — пояснил в беседе с RT военный эксперт Виктор Литовкин.

13 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл в Нью-Дели переговоры с индийской коллегой Нирмалой Ситхараман. По итогам встречи глава российского военного ведомства заявил, что, помимо С-400, Россия поставит Индии несколько фрегатов проекта 11356. 

  • Министр обороны Сергей Шойгу и глава индийского военного ведомства Нирмала Ситхараман
  • © Минобороны России
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В преддверии переговоров в Нью-Дели в интервью «Красной звезде» посол Индии в Москве Датла Бала Венкатеш Варма сообщил, что ВТС обоих государств должно выйти «за рамки отношений, основанных на принципе «продавец — покупатель». По его мнению, Москва и Нью-Дели могут начать совместные разработки, используя «сильные стороны друг друга».

В уходящем году Москва заключила 1100 контрактов на поставку вооружений за рубеж. Помимо Индии, крупные контракты были подписаны с другими странами Юго-Восточной Азии.

В январе 2018 года в ходе визита Шойгу в Мьянму было объявлено о покупке этой страной шести многофункциональных истребителей Су-30МЭ общей стоимостью $300 млн. В феврале Россия подписала контракт на поставку 11 самолётов Су-35 ВВС Индонезии на общую сумму $1,1 млрд.

Санкционное давление

 

По прогнозу опрошенных RT экспертов, по итогам 2018 года объём продаж военной техники России составит около $16 млрд. Примерно на такую сумму РФ ежегодно продаёт оружие за рубеж. При этом общая стоимость всех заключённых контрактов по линии «Рособоронэкспорта» в 2018 году достигла $19 млрд. Это рекордный за последние 18 лет показатель, в прошлом году он составлял $15 млрд.

«За 18 лет «Рособоронэкспорт» стал одним из мировых лидеров в области поставок вооружения и военной техники и достиг рекордных показателей. Сегодня Россия уверенно держит второе место в мире (около 23%. — RT) по объёмам военно-технического сотрудничества», — говорится в материалах «Рособоронэкспорта».

Подобный успех был достигнут, несмотря на санкционное давление, которое Соединённые Штаты оказывают на РФ и её партнёров по ВТС. В частности, США препятствуют осуществлению транзакций в долларах между Россией и зарубежными государствами.

Кроме того, с 2017 года за океаном действует закон CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), который позволяет замораживать активы и запрещать финансовым институтам США сотрудничать с государствами, заключающими крупные оружейные сделки с РФ.

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В сентябре 2018 года Вашингтон воспользовался положениями CAATSA, чтобы ввести санкции против Департамента развития оборудования китайской армии Центрального военного совета и его главы Ли Шанфу за сделки с Москвой на покупку С-400 и 24 истребителей Су-35, которые были заключены ещё в 2015 году.

«Я не сомневаюсь, что американцы продолжат пользоваться CAATSA, в том числе против Китая и других государств. Собственно, это одна из причин перехода на расчёты в национальной валюте. Использование американской валюты значительно облегчает расчёты, однако отказ от доллара не является чем-то критичным. Стороны могут оговорить иные формы расчёта, включая бартер», — пояснил Андрей Фролов.

  • Индийский танк участвует в танковом биатлоне на подмосковном полигоне Алабино
  • © Евгений Биятов / РИА Новости

Виктор Литовкин напомнил, что Соединённые Штаты оказывают огромное давление на партнёров России по линии ВТС, в том числе используя дипломатические каналы. По его словам, Вашингтон пытается не только сорвать уже заключённые контракты, но и препятствует их заключению в принципе.

В августе генеральный директор департамента внешней торговли Министерства торговли Индонезии Оке Нурва сообщил о попытках США воспрепятствовать реализации контракта на поставку Су-35. В ноябре официальный представитель ВВС Индонезии Новян Самёга рассказал британскому изданию Jane's о возможном расторжении сделки. Однако посол Индонезии в Москве Мохамед Вахид Суприяд заявил, что контракт остаётся в силе.

Расширение географии

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В ноябрьском интервью ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев назвал санкции «механизмом недобросовестной конкуренции». По его словам, ограничительные меры осложняют процедуру расчётов, но «существенного снижения портфеля заказов в среднесрочной перспективе не предвидится». Шугаев подчеркнул, что партнёры РФ покупают отечественное оружие, анализируя его тактико-технические характеристики и эффективность в боевых условиях.

«Мы продвигаем на мировой рынок широкую номенклатуру современной и доказавшей свою надёжность в боевых условиях военной техники. Поэтому, несмотря ни на что, мы развиваем ВТС более чем со 100 государствами и год от года расширяем географию ВТС», — сказал Шугаев.

Наибольшим экспортным потенциалом обладают средства ПВО, отечественная авиация, танки, бронетехника, корабли, гранатомёты и различное стрелковое оружие, уточнил в беседе с RT военный эксперт Виктор Литовкин. Он полагает, что в ближайшие годы сохранится стабильно высокий спрос на вооружение из РФ.

  • Зенитный ракетный комплекс С-400
  • © Дмитрий Виноградов / РИА Новости

«Основным рынком сбыта для отечественного оружия останется регион Юго-Восточной Азии — Индия, Китай, Вьетнам, Индонезия, Мьянма. Возможно, вырастут поставки в Пакистан. Также, скорее всего, Москва улучшит позиции в Северной Африке. Хорошие перспективы открываются в Египте и Алжире», — отметил Литовкин.

Эксперт также ожидает заключения новых контрактов на поставку С-400. По данным американского телеканала CNBS, интерес к этой системе проявляют 13 государств. На текущий момент АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (разработчик и производитель «Триумфа») выполняет заказ трёх стран — Китая, Турции и Индии.

«С-400 — это дорогая и сложная в эксплуатации техника. Контракты на приобретение составляют существенную часть портфеля заказов, и такая ситуация сохранится, видимо, надолго. Однако это не означает, что Россию будут кормить только поставки «Триумфов». Огромное количество другой отечественной военной техники пользуется популярностью из-за высокой надёжности и невысокой цены», — резюмировал Литовкин.

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