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Триумф пропаганды: ВВС прифотошопили британскому политику "связи с Россией"
24 марта 2018, 02:39 • 44 • Политика
ВВС обругали за отретушированное фото британского политика на фоне Кремля.
Телеканал ВВС отретушировал фотографию британского парламентария Джереми Корбина, который отказался критиковать Россию из-за дела об отравлении Скрипаля, а потребовал доказательств и тщательного расследования. За это телеканал пририсовал политику "русскую шапку", а на задний фон поместил Кремль.
Подобные пропагандистские приемы вызвали непонимание со стороны британских телезрителей. Пользователи интернета немедленно нашли не отретушированное фото, на котором видно, что политик стоит совсем не в Москве и на голове у него обычная кепка.
Джереми Корбин является лидером лейбористской партии и отказывается, в отличие от своих коллег, напрямую обвинять Россию в отравлении шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля. Вместо этого он призывает к взвешенному подходу и привлечению России к расследованию инцидента.
По словам британского юриста Джо Мома, ВВС намеренно зашифровывает в изображениях негативную информацию о Корбине, так как не может напрямую подвергнуть его критике за те или иные действия. Соответствующая информация была получена от высокопоставленного сотрудника ВВС, утверждает адвокат.
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