Триумф пропаганды: ВВС прифотошопили британскому политику "связи с Россией"

Телеканал ВВС отретушировал фотографию британского парламентария Джереми Корбина, который отказался критиковать Россию из-за дела об отравлении Скрипаля, а потребовал доказательств и тщательного расследования. За это телеканал пририсовал политику "русскую шапку", а на задний фон поместил Кремль.

Подобные пропагандистские приемы вызвали непонимание со стороны британских телезрителей. Пользователи интернета немедленно нашли не отретушированное фото, на котором видно, что политик стоит совсем не в Москве и на голове у него обычная кепка.

Джереми Корбин является лидером лейбористской партии и отказывается, в отличие от своих коллег, напрямую обвинять Россию в отравлении шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля. Вместо этого он призывает к взвешенному подходу и привлечению России к расследованию инцидента.

По словам британского юриста Джо Мома, ВВС намеренно зашифровывает в изображениях негативную информацию о Корбине, так как не может напрямую подвергнуть его критике за те или иные действия. Соответствующая информация была получена от высокопоставленного сотрудника ВВС, утверждает адвокат.

The Neocon Fascist War Propagandists & Treasonous Scum at @BBCNewsnight photoshopped @jeremycorbyn's hat to make it look more Russian and then put it on a backdrop of Moscow.



Goebbels never even got close to the scale of lies the #BBC tell to deceive the public.#BoycottBBC pic.twitter.com/zuQptfTTJX