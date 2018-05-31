Триумф польского духа: в американской войне против России победит Польша • 107 • Война Сдержать агрессию России — вот первоочередная задача Польши. Решается она просто: Варшаве придёт на помощь бронетанковая дивизия из США. За новую американскую военную базу польское минобороны готово выложить пару миллиардов долларов. Мистер Трамп такого подарка и не ожидал. Или ожидал?







Министерство обороны Польши решило раскошелиться на постоянное размещение на территории страны американской бронетанковой дивизии. Сумма, которую ведомство готово предложить американцам, колеблется в пределах от 1,5 до 2,0 млрд. долларов.





Эта идея — вовсе не плод пропагандистской фантазии польских военных и не сообщение «анонимного источника». Предложение, официально сделанное американской стороне, является публичным и базируется на расчётах. Польские военные определились не только с расположением американских военных объектов и госпиталей, но даже школ и спортзалов для семейного персонала из США! Эта идея Варшавы доведена до сведения Белого дома и Конгресса США.



Тема размещения новой базы на территории Польши стала одной из главных тем недели в западных СМИ, в том числе тех, что издаются в Европе.



Канал «RT» цитирует журнал Politico.eu, который отмечает, что польское предложение «обрисовывает явную и настоятельную необходимость в постоянной военной дивизии США в Польше». Обязательство Варшавы состоит в предоставлении значительной денежной поддержки (от $1,5 млрд до $2 млрд.). Планируется создание совместных военных объектов и обеспечение «более гибкого перемещения сил США».



Польское издание «Onet» пишет, что Министерство национальной обороны раскрыло детали переговоров о размещении американских войск в Польше. Правда, оппозиция твердит о «дилетантстве и отсутствии профессионализма»!



Польша обещает инвестировать 1,5—2 млрд. долларов на развёртывание на территории страны бронетанкового подразделения. Как выяснили журналисты «Onet», план придумали сотрудники бывшего министра обороны Антония Мацеревича. Среди прочих имён фигурирует имя автора Болеслава Пясецкого, эксперта Национального центра стратегических исследований. С ним работала «группа офицеров польской армии» (имена отчего-то скрываются). Но кое-что известно. Одним из соавторов документа является Доминик Смиргала, бывший у Мацеревича заместителем. Документ польского МО передан не только американской администрации, но и «ведущим аналитическим центрам», в т. ч. Атлантическому совету.







И вот самый любопытный польский факт: раскрытие нового плана и публичное заявление о переговорах с США по вопросу базы напоролось на внутреннюю критику в правительстве. Оказывается, план МО не обсуждался ни с Министерством иностранных дел, ни с Бюро национальной безопасности! Это «большая ошибка», пишут журналисты, ссылаясь на мнение одного чиновника. Вдобавок ошибка эта совершена непосредственно перед важными решениями относительно постоянного присутствия американских войск в Польше.



Ведь уже много лет польские политики стремились к постоянному присутствию американских войск в Польше. Однако ни одна из сторон не раскрывала подробностей этих переговоров. Теперь это положение внезапно переменилось: Министерство обороны Польши подготовило открытый документ под названием «Предложение о постоянном присутствии США в Польше». Сей план был создан «в рамках мероприятий, направленных на углубление оборонного сотрудничества с США, включая увеличение присутствия американских войск в Польше». Материал содержит подробную информацию об уже проведённых (!) польско-американских переговорах, включая и финансовое предложение на сумму от 1,5 до 2 млрд. долларов США, которые Польша внесёт на покрытие расходов по размещению одной бронированной дивизии США или эквивалентных ей сил в Польше. С-500 в борьбе с гиперзвуковыми ракетами



Но это не всё. Оказывается, продуман даже 10-летний план «устойчивого развития», согласно которому будут предоставлены дополнительные финансовые возможности для дальнейшего присутствия в стране вооружённых сил США. В расходах могут частично участвовать Министерство национальной обороны и местные организации, получающие средства (внимание) у Европейского союза!



Документ содержит также подробные карты расположения будущих военных баз США. Авторы раскрыли информацию о всей вспомогательной инфраструктуре. При этом Министерство обороны Польши уверено, что такой документ не содержит секретной информации. Оппозиция с этим ожесточённо спорит. Например, Януш Земке, член Европарламента и бывший заместитель министра обороны, считает, что такие вопросы «не должны быть публичными». «Вы не можете вести переговоры с партнёром и раскрывать себя, раскрывать детали своих предложений. Это очень непрофессионально. Всё это, если это правда, совершенно невероятно», — сказал он изданию.



Зачем Польше тратить миллиарды (громадные деньги!) на содержание дополнительных американских войск?



Авторы документа видят одну главную причину: «геополитический фон» в Центральной и Восточной Европе и «растущую угрозу со стороны России». Русские, отмечается в плане, «вторглись в Грузию в 2008 году и в Украину в 2014 году». По их мнению, «Кремль нарушил соглашение Россия — НАТО от 1997 года». Польская сторона полагает, что одним из главных горячих точек в регионе может стать Сувалкский коридор. Это 100 километров (60 миль) сухопутного пути, который мог бы предположительно соединить территорию Белоруссии с российской Калининградской областью. Польские идеологи от обороны ссылаются на слова американского генерала Бена Ходжеса, который ещё в 2015 году признал, что коридор может стать «решающим» участком на карте.



Основа скандального документа была рождена ещё при министре обороны Мацеревиче. Со слов чиновников журналисты отмечают, что летом и осенью 2017 года прошла серия визитов в США во главе с министром Мацеревичем. И документ уже тогда был показан американцам. Однако те «попросили деталей». Передел сфера влияния: сотрудники СБУ погибли в бою с ВСУ



Просто так, за здорово живёшь, в США польскую идею не одобрят. Комитет по вооружённым сил Сената США уже поставил Пентагону задачу оценить и законность, и стоимость постоянного размещения войск США в Польше. Оценка и обоснование Пентагона необходимы, чтобы Сенат США дал согласие и выделил деньги.



Польские оборонные идеи прокомментировали в России.



Евгений Серебренников, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сообщил, что в случае размещения в Польше американской военной базы Минобороны России готово принять меры. Минобороны готово к противодействию, отметил он, и мероприятия уже проводятся. Правда, сенатор не пояснил, в чём заключаются эти мероприятия. По словам Серебренникова, которые приводят «Вести», закрепление сил НАТО у границ России незаконно.



Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, заявил, что размещение базы — суверенное право государства, однако очевидны и последствия для стабильности континента. «В целом, когда мы фиксируем постепенную экспансию военной структуры НАТО в сторону наших границ, непосредственное приближение военной структуры НАТО к нашим границам, это, конечно, никоим образом не способствует безопасности и стабильности на континенте», — цитирует Пескова «Лайф».



Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, объяснил позицию Варшавы радио «Sputnik».



По его мнению, одной из причин новой идеи является русофобия:



Интересно, что с этой идеей выступают не США, которые прежде всего заинтересованы в расширении своей военной инфраструктуры и включении в её состав большинства стран Европы, а Польша. Она позиционирует себя в качестве основного противника России среди европейских стран-членов НАТО. На русофобии польское руководство формирует свой политический багаж, мобилизует сторонников. Кампания, направленная на борьбу с советскими памятниками, российским влиянием, преследование российских журналистов — вот та политика, которую проводит Польша. И вполне органичной и естественной частью этой политики является стремление разместить на своей территории военную базу. Китай и США не поделили воды



Есть и вторая причина: Польша планирует превратиться «в основного союзника США в Центральной и Восточной Европе». «Сейчас у Польши непростые отношения с ЕС, его лидером — Германией. В этой связи размещение американской военной базы усиливает позиции Польши в противостоянии с ЕС, превращает её в американский форпост не только против России, но и против американских союзников в Западной Европе, которые периодически проявляют свою строптивость и пытаются занять позицию, отличную от позиции США», — сказал эксперт.



Что касается США, добавим, то поистине счастлив должен быть мистер Трамп, поскольку Польша по собственной инициативе намеревается вливать деньги в американский ВПК! Мало того, делать это на постоянной основе! Ведь такого рода постоянная крупная база сулит деньги не только в настоящем времени, но и в будущем. Это ж просто Клондайк.



По сути, поляки рвутся выполнить заветы «нового Рейгана» — Дональда Трампа. Напомним, около года тому назад, в речи, произнесённой на Площади Красиньских в Варшаве, президент США поведал польскому народу, что в нём, в польском народе, он видит «душу Европы».



С таким «душевным» обращением, заметим, Трамп никогда и ни к какому народу раньше не обращался. Да и вообще, он известен скорее национализмом, нежели интернационализмом и тяготением к дружбе народов.



В своё время пан Сикорский, тяпнув картофельной водки в кабаке, признавался от души, что поляки [censored] у американцев.



Нынешние же министры пошли гораздо дальше. Варшава признаёт себя старшей женой Вашингтона в Европе!



«Триумф польского духа над столетиями невзгод вселяет во всех нас надежду на будущее, в котором добро побеждает зло, а мир торжествует над войной», — велеречиво пояснил мистер Трамп.



Дело за малым: польскими руками победить Россию — истребить то самое «зло», которое имеют в виду сторонники гонки вооружений в США. Министерство обороны Польши решило раскошелиться на постоянное размещение на территории страны американской бронетанковой дивизии. Сумма, которую ведомство готово предложить американцам, колеблется в пределах от 1,5 до 2,0 млрд. долларов.Эта идея — вовсе не плод пропагандистской фантазии польских военных и не сообщение «анонимного источника». Предложение, официально сделанное американской стороне, является публичным и базируется на расчётах. Польские военные определились не только с расположением американских военных объектов и госпиталей, но даже школ и спортзалов для семейного персонала из США! Эта идея Варшавы доведена до сведения Белого дома и Конгресса США.Тема размещения новой базы на территории Польши стала одной из главных тем недели в западных СМИ, в том числе тех, что издаются в Европе.Канал «RT» цитирует журнал Politico.eu, который отмечает, что польское предложение «обрисовывает явную и настоятельную необходимость в постоянной военной дивизии США в Польше». Обязательство Варшавы состоит в предоставлении значительной денежной поддержки (от $1,5 млрд до $2 млрд.). Планируется создание совместных военных объектов и обеспечение «более гибкого перемещения сил США».Польское издание «Onet» пишет, что Министерство национальной обороны раскрыло детали переговоров о размещении американских войск в Польше. Правда, оппозиция твердит о «дилетантстве и отсутствии профессионализма»!Польша обещает инвестировать 1,5—2 млрд. долларов на развёртывание на территории страны бронетанкового подразделения. Как выяснили журналисты «Onet», план придумали сотрудники бывшего министра обороны Антония Мацеревича. Среди прочих имён фигурирует имя автора Болеслава Пясецкого, эксперта Национального центра стратегических исследований. С ним работала «группа офицеров польской армии» (имена отчего-то скрываются). Но кое-что известно. Одним из соавторов документа является Доминик Смиргала, бывший у Мацеревича заместителем. Документ польского МО передан не только американской администрации, но и «ведущим аналитическим центрам», в т. ч. Атлантическому совету.И вот самый любопытный польский факт: раскрытие нового плана и публичное заявление о переговорах с США по вопросу базы напоролось на внутреннюю критику в правительстве. Оказывается, план МО не обсуждался ни с Министерством иностранных дел, ни с Бюро национальной безопасности! Это «большая ошибка», пишут журналисты, ссылаясь на мнение одного чиновника. Вдобавок ошибка эта совершена непосредственно перед важными решениями относительно постоянного присутствия американских войск в Польше.Ведь уже много лет польские политики стремились к постоянному присутствию американских войск в Польше. Однако ни одна из сторон не раскрывала подробностей этих переговоров. Теперь это положение внезапно переменилось: Министерство обороны Польши подготовило открытый документ под названием «Предложение о постоянном присутствии США в Польше». Сей план был создан «в рамках мероприятий, направленных на углубление оборонного сотрудничества с США, включая увеличение присутствия американских войск в Польше». Материал содержит подробную информацию об уже проведённых (!) польско-американских переговорах, включая и финансовое предложение на сумму от 1,5 до 2 млрд. долларов США, которые Польша внесёт на покрытие расходов по размещению одной бронированной дивизии США или эквивалентных ей сил в Польше.Но это не всё. Оказывается, продуман даже 10-летний план «устойчивого развития», согласно которому будут предоставлены дополнительные финансовые возможности для дальнейшего присутствия в стране вооружённых сил США. В расходах могут частично участвовать Министерство национальной обороны и местные организации, получающие средства (внимание) у Европейского союза!Документ содержит также подробные карты расположения будущих военных баз США. Авторы раскрыли информацию о всей вспомогательной инфраструктуре. При этом Министерство обороны Польши уверено, что такой документ не содержит секретной информации. Оппозиция с этим ожесточённо спорит. Например, Януш Земке, член Европарламента и бывший заместитель министра обороны, считает, что такие вопросы «не должны быть публичными». «Вы не можете вести переговоры с партнёром и раскрывать себя, раскрывать детали своих предложений. Это очень непрофессионально. Всё это, если это правда, совершенно невероятно», — сказал он изданию.Зачем Польше тратить миллиарды (громадные деньги!) на содержание дополнительных американских войск?Авторы документа видят одну главную причину: «геополитический фон» в Центральной и Восточной Европе и «растущую угрозу со стороны России». Русские, отмечается в плане, «вторглись в Грузию в 2008 году и в Украину в 2014 году». По их мнению, «Кремль нарушил соглашение Россия — НАТО от 1997 года». Польская сторона полагает, что одним из главных горячих точек в регионе может стать Сувалкский коридор. Это 100 километров (60 миль) сухопутного пути, который мог бы предположительно соединить территорию Белоруссии с российской Калининградской областью. Польские идеологи от обороны ссылаются на слова американского генерала Бена Ходжеса, который ещё в 2015 году признал, что коридор может стать «решающим» участком на карте.Основа скандального документа была рождена ещё при министре обороны Мацеревиче. Со слов чиновников журналисты отмечают, что летом и осенью 2017 года прошла серия визитов в США во главе с министром Мацеревичем. И документ уже тогда был показан американцам. Однако те «попросили деталей».Просто так, за здорово живёшь, в США польскую идею не одобрят. Комитет по вооружённым сил Сената США уже поставил Пентагону задачу оценить и законность, и стоимость постоянного размещения войск США в Польше. Оценка и обоснование Пентагона необходимы, чтобы Сенат США дал согласие и выделил деньги.Польские оборонные идеи прокомментировали в России.Евгений Серебренников, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сообщил, что в случае размещения в Польше американской военной базы Минобороны России готово принять меры. Минобороны готово к противодействию, отметил он, и мероприятия уже проводятся. Правда, сенатор не пояснил, в чём заключаются эти мероприятия. По словам Серебренникова, которые приводят «Вести», закрепление сил НАТО у границ России незаконно.Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, заявил, что размещение базы — суверенное право государства, однако очевидны и последствия для стабильности континента. «В целом, когда мы фиксируем постепенную экспансию военной структуры НАТО в сторону наших границ, непосредственное приближение военной структуры НАТО к нашим границам, это, конечно, никоим образом не способствует безопасности и стабильности на континенте», — цитирует Пескова «Лайф».Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, объяснил позицию Варшавы радио «Sputnik».По его мнению, одной из причин новой идеи является русофобия:Есть и вторая причина: Польша планирует превратиться «в основного союзника США в Центральной и Восточной Европе». «Сейчас у Польши непростые отношения с ЕС, его лидером — Германией. В этой связи размещение американской военной базы усиливает позиции Польши в противостоянии с ЕС, превращает её в американский форпост не только против России, но и против американских союзников в Западной Европе, которые периодически проявляют свою строптивость и пытаются занять позицию, отличную от позиции США», — сказал эксперт.Что касается США, добавим, то поистине счастлив должен быть мистер Трамп, поскольку Польша по собственной инициативе намеревается вливать деньги в американский ВПК! Мало того, делать это на постоянной основе! Ведь такого рода постоянная крупная база сулит деньги не только в настоящем времени, но и в будущем. Это ж просто Клондайк.По сути, поляки рвутся выполнить заветы «нового Рейгана» — Дональда Трампа. Напомним, около года тому назад, в речи, произнесённой на Площади Красиньских в Варшаве, президент США поведал польскому народу, что в нём, в польском народе, он видит «душу Европы».С таким «душевным» обращением, заметим, Трамп никогда и ни к какому народу раньше не обращался. Да и вообще, он известен скорее национализмом, нежели интернационализмом и тяготением к дружбе народов.В своё время пан Сикорский, тяпнув картофельной водки в кабаке, признавался от души, что поляки [censored] у американцев.Нынешние же министры пошли гораздо дальше. Варшава признаёт себя старшей женой Вашингтона в Европе!«Триумф польского духа над столетиями невзгод вселяет во всех нас надежду на будущее, в котором добро побеждает зло, а мир торжествует над войной», — велеречиво пояснил мистер Трамп.Дело за малым: польскими руками победить Россию — истребить то самое «зло», которое имеют в виду сторонники гонки вооружений в США. Автор: Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 107 Источник Похожие новости Эми Мак-Олифф, председатель Национального совета по разведке США С-500 в борьбе с гиперзвуковыми ракетами Тихая охота. Поход на Париж и солдатская смекалка

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