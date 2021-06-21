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Триумф Пашиняна озадачил Сатановского: "Ясно, что ничего неясно"

21 июня 2021, 22:05  •  205 • Политика
Партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна с большим перевесом победила на выборах в Армении. Этот триумф озадачил Евгения Сатановского. "Ясно, что ничего неясно", - отмечает политолог.
Сатановский отметил: критикуй или не критикуй Пашиняна, а он снова возглавил Армению. Эту заслугу политолог приписал американскому посольству в Ереване и, соответственно, Госдепу США.
В своём Telegram-канале "Армагеддоныч" Сатановский напомнил, что именно из-за Пашиняна Армения понесла колоссальные людские и территориальные потери в Нагорном Карабахе. Армянский премьер-министр раз за разом отвергал все предложения Кремля по нормализации ситуации. Виновен он и в потере города Шуши, который был захвачен Азербайджаном при поддержке Турции. Потом в Баку состоялся парад победы, который принимал Ильхам Алиев (президент Азербайджана) и Реджеп Тайип Эрдоган (президент Турции). Перед выборами в Армении было подписано Шушинское соглашение между Баку и Анкарой.
"Полностью опровергает все классические политологические теории. С другой стороны, практика - критерий истины", - отметил политолог.
По его мнению, популистски действующий Пашинян в выигрыше, но как теперь быть Армении? Эта страна интересна, пожалуй, только России, но у Никола Пашиняна с Москвой крайне сложные отношения.
"С ним вообще ясно только то, что ничего неясно", - подчеркнул автор поста.
Рано или поздно русские миротворцы уйдут из Карабаха. Ильхаму Алиеву пока ещё удаётся маневрировать между Москвой и Анкарой, но и это может измениться.
"Мало сомнений: без Москвы от армянского присутствия в Карабахе ничего не останется", - считает политолог.
Он допустил, что Эрдоган и Степанакерт, и Ереван сможет захватить, если захочет. Сатановский озадаченно поинтересовался, каким способом Никол Пашинян мог бы этому помешать.

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