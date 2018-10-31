«Триумф» дедолларизации: почему контракт на поставку С-400 Индии заключён в рублях

Россия и Индия подписали контракт на поставку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» в рублях, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов. Это первое крупное недолларовое экспортное соглашение на поставку отечественного вооружения после распада СССР. Пять полков ЗРК обошлись Нью-Дели в $5 млрд, или свыше 330 млрд рублей. По мнению экспертов, практика заключения военных контрактов в национальных валютах станет массовой, если Вашингтон продолжит ужесточать санкционную политику.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил журналистам, что контракт на поставку Индии зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» был заключён в рублях. Точную сумму замглавы правительства не назвал. 2 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Нью-Дели получит пять полковых комплектов (десять дивизионов) стоимостью более $5 млрд, или свыше 330 млрд рублей в пересчёте на рубли по текущему курсу Центробанка.

23 октября глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал о существующей договорённости между Москвой и Нью-Дели по расчётам в национальных валютах. Однако он не уточнил, будут ли они происходить в рублях или рупиях.

«Это самый крупный недолларовый контракт на поставку вооружений в истории постсоветской России. Руководители «Рособоронэкспорта» и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству неоднократно говорили о необходимости отказа от доллара в экспортных контрактах. Активно эта тема обсуждалась на «Армии-2018». И вот мы имеем результат», — отметил в беседе с RT главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

Под угрозой санкций

Сделка на поставку С-400 готовилась без малого три года. Первые официальные заявления Индии о намерении купить ЗРК появились осенью 2015 года. Весной 2018-го Москва и Нью-Дели согласовали основные условия соглашения. 5 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали контракт.

Индия стала третьим зарубежным покупателем С-400 после Китая и Турции. По информации источников индийской газеты Economic Times, в ближайшее время Нью-Дели заплатит РФ 15%-ный аванс от суммы контракта, остальные выплаты будут производиться в соответствии с графиком поставок. Первый комплект Индия должна получить в течение двух лет.

По словам Юрия Борисова, АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (разработчик С-400) будет наращивать объём производства, чтобы выполнить в срок обязательства перед иностранными государствами и Минобороны РФ. Ежегодно российские войска получают два бригадных комплекта «Триумфа». Однако замглавы правительства не сомневается, что промышленники справятся с возросшей нагрузкой.

Индия является одним из крупнейших покупателей российских вооружений. Рекордным для двух стран стал 2015 год: Москва продала Нью-Дели оружия на $4 млрд (чуть менее 25% от общей суммы оружейного экспорта). Ожидается, что в ближайшие годы Индия закупит сотни танков Т-90 и новую авиатехнику.

Как признают российские и западные специалисты, С-400 является наиболее совершенным зенитным ракетным комплексом в мире и по ряду характеристик заметно превосходит американский Patriot Рас-3. «Триумф» позволяет поражать все виды воздушных целей на высотах от 1 до 200—250 км. Новейшая ракета-перехватчик 40Н6Е способна сбивать объекты на дальности до 400 км, однако в экспортный вариант С-400 она не входит.

Во время финальной части переговоров по поставке «Триумфа» и после заключения сделки индийские власти столкнулись с угрозами со стороны Соединённых Штатов. Вашингтон требовал от Нью-Дели отказаться от С-400, предупреждая о готовности ввести так называемые вторичные санкции в соответствии с принятым в 2017 году законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

Этот документ позволят президенту США замораживать активы «нарушителей» и отказывать им в сотрудничестве с финансовыми институтами за «существенные транзакции» с оборонно-промышленным комплексом РФ. На практике ограничительные меры могут выражаться в том числе в блокировке переводов денежных средств между государствами.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

© Максим Блинов / РИА Новости

«На самом деле это очень серьёзная мера. Она способна сильно навредить попавшему под санкции государству за заключение крупных оружейных контрактов с РФ. Сейчас сложно сказать, прибегнут ли американцы к санкциям в отношении Индии. Всё же индийский рынок очень важен для них. Но пока никакого варианта развития событий исключать не стоит», — констатировал Андрей Фролов.

В середине сентября 2018 года Минфин США впервые применил CAATSA. Под санкции попали Департамент развития оборудования китайской армии Центрального военного совета и его глава Ли Шанфу за сделку на поставку С-400 и истребителей Су-35 на сумму свыше $5 млрд. Соединённые Штаты закрыли этому оборонному институту доступ к валютным операциям в американской юрисдикции.

«Новая эпоха»

Опрошенные RT эксперты отмечают, что американский доллар является глобальной конвертируемой валютой. Оценка контрактов в долларах заметно упрощает процесс расчёта между контрагентами в международной торговле. По данным международной организации межбанковских расчётов SWIFT, около 40% платежей осуществляется в американской валюте.

Однако последние годы страны — члены Шанхайской организации сотрудничества, включая Россию, Китай и Индию, обсуждают перспективы отказа от расчётов в долларах. После выхода Трампа из ядерной сделки большой интерес к прекращению использования валюты США испытывает Иран.

«Для отказа от расчётов в долларах нет серьёзных технических сложностей. Если говорить про контракт с Индией, то, скорее всего, наши партнёры просто купят рубли на бирже. Напомню, что в годы холодной войны Москва также избегала долларовых расчётов с Индией. Вместо этого применялись клиринговые рубли, то есть особая форма бартера», — сообщил Фролов.

В то же время эксперт отметил, что контракты в национальных валютах требуют более тщательной процедуры согласования. В частности, в документах на поставку военной техники контрагенты должны учесть возможные последствия экономических рисков — прежде всего колебание курсов валют и уровень инфляции.

«Надо признать, что недолларовые контракты менее удобны для заказчика. Тем не менее многое зависит от политической воли. Индия пошла на сделку в рублях из-за опасений банковского сектора, что США заблокируют им возможность проводить транзакции. По сути, своей санкционной политикой американцы подталкивают Индию, Китай, Иран и Россию отказываться от доллара», — подчеркнул Фролов.

Пуск ЗРК С-400

© Пресс-служба Минобороны РФ

Аналогичной точки зрения придерживается полковник в отставке Виктор Литовкин. В беседе с RT он сообщил, что с большой вероятностью недолларовые контракты на поставку отечественного оружия будут заключены с Китаем и партнёрами РФ по СНГ.

«Функция американской валюты сведётся к тому, что он (доллар. — RT) будет мерилом стоимости военной техники. Однако мы всё равно уходим от доллара. Это принципиально важный процесс, ведь международные финансовые институты, через которые проходят транзакции, фактически подконтрольны США. Также положение дел не может устраивать ни Россию, ни Индию, ни Китай. Будем надеяться, что рублёвый контракт с Нью-Дели откроет новую эпоху в нашем сотрудничестве», — подытожил Литовкин.