Триста боевиков на пикапах с пулемётами готовят атаку в Сирии. Россия призвала главарей сдаться

Порядка 300 боевиков на пикапах с пулемётами и ракетными установками готовят атаку на правительственные силы Сирии в провинции Идлиб. Минобороны России призвало главарей террористических группировок сдаться и встать на путь мира.

Об этом в субботу сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Карпов. По его словам, террористы готовят вооружённые провокации на юге Идлибской зоны деэскалации.

Зафиксирована переброска до 300 боевиков, 10 пикапов с крупнокалиберными пулемётами и установками ракетных систем залпового огня кустарного производства в район населённых пунктов Кнедда, Кбана и Сирмания, - отметил Карпов, выступая на брифинге.

Напомним, что накануне Министерство обороны России предупредило о подготовке боевиками провокации с использованием химического оружия в сирийском Идлибе. По словам Карпова, боевики собираются совершить химатаку в отношении мирного населения, чтобы потом возложить всю ответственность на официальный Дамаск.

В настоящее время правительственная армия Сирии восстановила контроль почти над всеми регионами страны. Неподконтрольной остаётся только провинция Идлиб, где по-прежнему действует множество террористических группировок.