Тринадцатая жертва. Спасатели надеются на чудо: Последние данные об ударе по Гяндже

Спасатели вытащили из-под завалов уже 13 жертв ракетного обстрела азербайджанского города Гянджа. Число раненых при обстреле составляет 52 человека, сообщают представители МЧС Азербайджана.

Разбор завалов всё ещё продолжается. Пока он идёт вручную, так как спасатели не теряют надежды найти под обломками зданий выживших. Для их поиска задействованы специально обученные собаки.

Также на месте работает сапёрная команда. Она исследует элементы ракет, чтобы определить тип использованного боеприпаса. По предварительным данным, это ракета "Эльбрус".

Напомним, обстрел города был произведён минувшей ночью. Азербайджан настаивает, что удар был нанесён со стороны Армении. В Ереване заявляют, что армянские войска и Армия обороны Карабаха выстрелили по городу лишь раз - в ответ на ракетный обстрел Степанакерта. Баку утверждает, что удары были нанесены с территории Армении.