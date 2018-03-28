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Тринадцать российских дипломатов покидают Украину
28 марта 2018, 11:54 • 231 • Украина
КИЕВ, 28 марта. /ТАСС/. Тринадцать российских дипломатов в среду покинут Украину по требованию Киева. Как сказали корреспонденту ТАСС в дипломатическом представительстве РФ в Киеве, представители посольства и консульств выполнят ультиматум украинской стороны в течение 48 часов.
"Каждый из дипломатов будет уезжать на родину удобным ему способом: кто поездом, кто самолетом через Минск, либо же Прибалтику", - отметили в российском посольстве. Таким образом, организованной отправки не будет.
Президент Украины Петр Порошенко в понедельник объявил о решении Киева выдворить с украинской территории 13 российских дипломатов в знак солидарности с британскими партнерами по инциденту в Солсбери. Как уточнила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, высылке из страны подлежат дипломаты, работающие в российских представительствах в Киеве, Одессе, Львове и Харькове.
В посольстве РФ отметили, что такой недружественный шаг Киева неизбежно затруднит перевод диалога между Россией и Украиной в конструктивное русло и "явно не будет способствовать нормализации отношений между ними". "С сожалением констатируем, что украинское руководство без учета реального положения дел поддержало инспирированную Лондоном провокационную кампанию, направленную на нагнетание напряженности и раскручивание конфронтационной спирали", - сообщило дипломатическое представительство, в понедельник, 26 марта.
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