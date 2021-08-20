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Тринадцать человек на кресло депутата: За мандатами в Госдуму выстроилась очередь из кандидатов
20 августа 2021, 04:50 • 75 • Политика
В ЦИКе сообщили, что на предстоящие выборы в нижнюю палату парламента зарегистрированы почти шесть тысяч претендентов.
Без малого шесть тысяч человек официально зарегистрированы кандидатами на предстоящие в сентябре выборы депутатов Государственной думы, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
По спискам четырнадцати партий, которые будут бороться за присутствие в парламенте, выдвинуты 3 910 кандидатов, плюс ещё две тысячи – по одномандатным округам. Самовыдвиженцев при этом всего одиннадцать – на всю страну.
В среднем получается тринадцать человек на один мандат – впрочем, если учесть, что некоторые партии включили в свои списки также и одномандатников, то количество претендентов на каждое кресло в ГД (всего – 450 депутатов) уменьшится примерно до девяти.
По словам Памфиловой, отказы получили только пять процентов из числа подавших заявки.
Выборы в Госдуму 8-го созыва, напомним, стартуют 17 сентября 2021 года и продлятся три дня, непосредственно на 19 сентября назначен Единый день голосования.
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