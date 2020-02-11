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Триллион в помощь: малый бизнес получит дополнительную поддержку

11 февраля 2020, 21:24  •  35 • Политика
Правительство планирует выдать малому и среднему бизнесу по льготным программам кредитования 1 трлн рублей в 2020 году и 10 трлн — до 2024 года. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил во время встречи с бизнесменами Новгородской области. Основной целью визита председателя правительства в Великий Новгород было общение с предпринимателями, чтобы услышать их проблемы и предложения. Глава кабмина планирует совершить серию таких поездок — он хочет лично увидеть, как обстоят дела на местах.

Не всё получилось

Росстат в январе сообщил о значительном сокращении доли малого и среднего предпринимательства в 2018 году — до 20,2% от всей экономики (в 2017-м этот показатель составлял 22% ВВП). Сейчас перед новым кабинетом министров стоит задача увеличить долю МСП до 23,5% до конца этого года.
В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поставил задачу довести вклад МСП в валовой внутренний продукт до 40%. Позже правительством был подготовлен соответствующий национальный проект ««Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». К 2024 году кабинет министров спрогнозировал более скромную планку в 32,5% ВВП. Среди других целевых показателей нацпроекта — довести численность занятых в секторе до 25 млн человек за шесть лет и обеспечить долю МСП в несырьевом экспорте на уровне 10%.
На встрече с предпринимателями Новгородской области глава кабмина отметил, что проблемами бизнеса нужно заниматься регулярно, а не время от времени.
— Несмотря на все предлагаемые меры поддержки, бизнес всё равно сталкивается с проблемами. Мы слышим о них. Чаще они носят общую направленность, в основном достаточно похожи, но зачастую носят индивидуальный характер. И этими вопросами нужно нам всем заниматься на системной основе — и региональным властям, и правительству, и общественным объединениям, которые объединяют вас, предпринимателей, — сказал премьер.
Особые претензии к реализации нацпроекта и поддержке малого и среднего бизнеса высказывала Счетная палата. Аудиторы выявили проблему в управлении проектом: получатели субсидий не отвечают за достижение целевых показателей (численность занятых в сфере МСП, доля МСП в ВВП, доля экспорта субъектов МСП в несырьевом экспорте). Также бюджетные ассигнования на реализацию нацпроекта, по состоянию на 1 ноября 2019 года, исполнены лишь на 62,6%.
Государство, по словам Михаила Мишустина, уже предлагает целый ряд соответствующих мер поддержки. Это, во-первых, льготный налог на профессиональный доход, который снижает ставку для самозанятых с 13 до 4% в отношениях с физическими лицами и до 6% в отношениях с юридическими лицами. А во-вторых, программа льготного кредитования МСП, по которой уже в этом году банки должны будут выдать льготных кредитов примерно на 1 трлн рублей, а до 2024 года — на 10 трлн рублей.

Кадры для прорыва

Премьер-министр во время визита хотел обсудить не только вопросы налогообложения и выдачи льготных кредитов бизнесу, но и посмотреть, как развиваются детские технопарки «Кванториум». Один из таких располагается в Великом Новгороде. Суть учреждения — ускоренное развитие ребенка по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям.
Занятия бесплатны для всех обучающихся и доступны не только жителям городов, в которых технопарки расположены, но и учащимся из сельской местности, детям из детских домов. Система таких технопарков должна быть интегрирована в школьные образовательные программы, заявил Михаил Мишустин.
— Очень важно, чтобы мы интегрировали проект «Кванториум» в образовательные программы в школах, чтобы это было естественным элементом образования детей, — отметил премьер.
Председателю правительства устроили небольшую экскурсию и показали достижения юных инженеров и изобретателей. В лаборатории «Энерджиквантум», где дети изучают радиоэлектронику и основы электрических сетей, был представлен проект «Умный пешеходный переход». Его суть заключается в том, что при появлении человека на «зебре» загораются светодиодные огни, сигнализирующие водителям даже в условиях плохой видимости о наличии впереди пешехода.
Также премьера заинтересовал проект распознавания лиц. Система способна в постоянном видеопотоке на базе нейронной сети идентифицировать людей. Десятилетний изобретатель Святослав Карелин рассказал, что программированием увлекается совсем недавно, но намерен развивать этот проект. Пока в памяти системы хранятся лишь изображения премьер-министра, губернатора Новгородской области Андрея Никитина и его самого.
— Здорово, что ты умеешь программировать в таком возрасте, что ты так хорошо разбираешься в современных технологиях. Это потрясающе. Я тебе желаю удачи и успеха. И вноси в базу данных ребят из «Кванториума». Меньше начальников, больше своих друзей, — пошутил Михаил Мишустин.
Федеральная субсидия составляет 50% от общего объема финансирования капитальных расходов на создание детских технопарков «Кванториум», средства регионального бюджета — 30%, предприятия реальных секторов экономики софинансируют минимум 20% затрат. Сегодня действуют 111 кванториумов в 74 регионах, в которых учатся около 600 тыс. детей. К 2024 году таких учебных заведений должно быть уже около 254 и их станут посещать примерно 2 млн детей. Проект работает с 2015 года, его лично поддерживает президент Владимир Путин.

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