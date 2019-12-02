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Триллион долларов для российской экономики

02 декабря 2019, 09:09  •  352 • Аналитика

Чтоб сказку сделать былью…


Целый триллион долларов готовы отвалить российские толстосумы родной стране. Причем не все толстосумы, а только самые богатые и смелые, которые не боятся в списке журнала «Форбс» засветиться. Остальных даже не спрашивали, но можно предположить, что они тоже в грязь лицом не ударят и порадеют за Россиюшку и рублем, и своим недюжинным управленческим талантом. И суммарно у нас получится столько, что и не сосчитать. Но если без счета, простыми словами – полное процветание и благоденствие получится.

Информация о таких чудесах появилась с подачи Минфина, который провел опрос среди соответствующих персон. Причем, как не без гордости подчеркнули в Минфине, опрос проводился «в ручном режиме», что должно свидетельствовать, по всей видимости, о высокой его достоверности. Так вот, в сообщении данного ведомства фигурирует число 70 триллионов рублей. Столько готовы инвестировать в российскую экономику бывшие олигархи (которых у нас, как все мы хорошо знаем, нет) и просто честные миллиардеры.



Замминистра финансов Андрей Иванов:
Мы начали активно работать с бизнесом — спросили перспективно, если такой инструмент появится, сколько вы готовы дать. В ручном режиме спрашивали. Получили проектов на 70 трлн. рублей. То есть запрос велик.


Дело, как водится, за малым – принять закон «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности» (СЗПК), предусматривающий, помимо прочего, неизменность условий для инвесторов. Расшифровываем: если какой-то олигарх инвестировал определенную сумму в некий проект, то на определенный законом срок нельзя ни увеличить налоги на возникший в результате инвестиций бизнес, ни внести изменения в стоимость аренды земли в данном регионе, ни иным другим способом увеличить налоговую и прочую нагрузку на данный бизнес. В том же случае, если это по каким-то причинам будет сделано, государство должно будет оплатить инвестору разницу. То есть повышенные налоги и сборы государство должно будет платить себе само.

Планируется создание двух режимов: общего и проектного. В первом случае защита предусмотрена на срок три года. Проектный режим ещё более лоялен к инвестору: он на срок от 6 до 20 лет гарантирует неизменность ряда налоговых ставок, а также условий техрегулирования, лицензирования, землепользования и застройки территорий минимум на три года. Правда, проектный режим ориентирован на большие проекты и воспользоваться им смогут не все инвесторы.

В принципе, выглядит это достаточно разумно. Налоговые «качели» действительно могут сильно поломать планы любому бизнесмену, особенно если проект долгосрочный, с длительным периодом окупаемости. И тем не менее, как это у нас обычно и бывает, и при реализации изначально здравой идеи умудрились наделать глупостей.

Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники!


Как профильные комитеты Госдумы, так и сенаторы из Совфеда уже раскритиковали предложение за то, что почти все льготы для бизнеса предполагается делать за счет местных налогов и сборов. Минфин парирует это, утверждая, что регионам все равно будет очень выгодно получить у себя новые крупные проекты, которые, пусть и не сразу, но все-таки наполнят местную казну – хотя бы через повышение занятости, инвестиции в инфраструктуру и так далее.

Ещё раз повторю – на словах все это выглядит весьма разумно. Тем более что в России до сих пор не было подобных законов. Но вопросы, будем откровенны, все-таки остаются, и вопросы непростые.

Прежде всего давайте отметим, что 70 триллионов рублей – действительно очень большая сумма. Это четыре с небольшим годовых бюджета России, если автору не изменяет память. А с учетом того, что недорогие иностранные заимствования сейчас как минимум сильно осложнены для российского бизнеса, это должны быть деньги, что называется, имеющиеся в наличии.

Даже если вести речь о первой сотне российского списка «Форбс», все равно получится безумно много – по 10 миллиардов долларов на человека. А с учетом того, что уже к концу пятого десятка состояние российских толстосумов не превышает двух миллиардов долларов, выглядит все вообще крайне сомнительно.

Да, я понимаю, конечно, что личное состояние иногда может быть в разы меньше, чем управляемый бизнесменом капитал. И все-таки, согласитесь, озвученное число слишком велико и амбициозно. Поэтому, извините, все это снова похоже на некую информационную «потемкинскую деревню», которую создали и вбросили с непонятной, признаться, целью.

На всякий случай Минфин, конечно, «подстелил соломки»: предполагается, что вся озвученная сумма будет инвестироваться долгие годы. К 2024 году вероятно привлечение «всего» 30 триллионов рублей. Это выглядит более реалистично, но тогда получается, что в год планируется привлекать всего по 6 триллионов? В принципе, это тоже неплохо, но согласитесь, звучит уже не так роскошно. Увы, информационной бомбы из этого не получится, хотя в нынешней ситуации и такие инвестиции выглядят неплохо.


В общем, пока очень сложно понять, для чего же нам нужна эта сказка про невиданный апофеоз инвестиционного апогея. Чтобы протащить через Госдуму законопроект? Спорно: через неё и без того протаскивается все, что утверждено в АП. Или кто-то создает видимость активной деятельности? А сама сказка предназначена не столько для нас, сколько, например, для президента?


Последний вариант выглядит наиболее правдоподобно. Во всяком случае, в общую канву нашей экономической политики он укладывается великолепно. Ведь главное у нас что? Правильно – много наобещать, а потом правдоподобно объяснить, почему ничего не вышло…
Виктор Кузовков

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