Триколорная Америка: вариант развития событий • 48 • Аналитика

Начинал смотреть на все это с интересом. Ну как же, то единение с Флойдом, погибшим от рук (на самом деле от ног) полиции, – это впечатляло. Всколыхнуло весь мир.





Потом в голове начались апатия и дежавю. Где-то я все это уже видел. Бунты, крики, вопли, разбитые витрины, сожженные автомашины, трусливо прячущиеся полицейские, полная неспособность властей навести порядок… Почему-то за невнятным поведением Трампа сразу замаячил призрак Януковича.



И да, конечно, Его Величество Майдан.





Причем не только в территориальном смысле этого слова, но и в головах. Принципы Майдана – они что в Украине, что в Америке одни.



И то, что последует за Майданом.





Но давайте сравнивать по порядку.



Конечно, Джордж Флойд вполне может служить иконой для тех, кому это необходимо. Он олицетворяет собой протест. Правда, не совсем понятно, кого против чего, но банду гэть! Знакомо.



А вообще, с шестью арестами за наркоту, четырьмя годами тюрьмы за вооруженное ограбление: ну действительно, чем не борец с режимом? Да люди «Небесной сотни» ему и в подметки не годятся, если трезво посмотреть. Но лучше этого не делать, трезвость не всегда полезна и объективна.





Ну и вот что мы имеем. Майдан. С палатками, своей администрацией и так далее. Видимо, те же мозги работают. Сейчас к зиме если не разогнать, а власти явно не торопятся, чудесным образом печки подвезут, одеяла, печеньки опять же…



И главное – есть лидер. Причем не пастух скакунов, а человек с программой. Да, в действиях товарища Савант очень много пока непонятного, идеи у нее вполне себе приличные вроде бы, но вот реализация с помощью Майдана…



В общем, Сиэтл с неграми и афроамериканцами (это, оказывается, разные люди), ведомый индоамериканкой (ладно, в Индии рожденной), ждет еще очень много интересного и необычного.





Интересно, а скакать тоже будут? И что кричать при этом? До смерти любопытно.



Но не менее любопытно то, что дурной пример, как известно (а особенно хорошо спланированный дурной пример), заразителен. Особенно в исполнении бедных, несчастных, униженных и оскорбленных афроамериканцев, предки которых были в рабстве… 150 лет назад.



Вот уж точно, злопамятные эти афроамериканцы. Я не то чтобы за то, что забыть и простить, нет. Помнить нужно. Но 150 лет – достаточный срок для того, чтобы перестать стенать о рабстве и начать заниматься нормальным делом. А не плакать и наркотой торговать. Грабить, поджигать и все прочее, чем так славятся потомки рабов.



Но майданить-то интереснее, чем работать. Доказано украинцами. А чем афроамериканцы хуже? Да ничем.





Дальше сейчас пойдет рассуждение, которое кому-то может показаться фантастической утопией, однако не спешите набирать воздух в легкие.



То, что весь амеромайдан – дело напрочь рукотворное, надеюсь, никто не станет возражать? Тем более что, правда, ну так на Киев похоже… Посмотрим, насколько Трамп на Януковича не похож…





Однако майданный процесс запущен. Вообще, майдан – это такая штука, сложная. И трудноуправляемая. А привести может не только к всеобщей перемоге, но и к тотальнейшей зраде. Опять же со ссылкой на Украину.



Пообщался с украинскими друзьями своими, просто ржут. Комментарии в одном ключе: будем теперь братьями по разуму, ибо одной рукой сценарии писаны и одной головой придуманы. Вот только в Украине негров нет, поэтому все немного не так вышло.





Хотя тут еще разобраться надо, кто более активен был, майдаун украинский или его блэк-братец на американском майдане.



Однако возникает вопрос (извечный): кому выгодно? Кому было выгодно на Украине, мы теперь в курсе, кому выгодно в США свалить Трампа, пока не совсем понятно, но если где-то загораются зве… покрышки, значит, это кому-то очень надо.



Импичментом не смогли – теперь через народный гнев надо попробовать. Модель на Украине опробована, чего ж тянуть? Вот и понеслось.



Однако в каждой Украине свой Крым найдется, если что. И такие бурления очень часто заканчиваются чем-то неприятным таким. Потерями. И тут главное вовремя начать действовать, потому что потом поздно будет локотки грызть и кричать о том, что злые человечки чего-то там увели.



Техас, например.



Вообще, в случае с США все может быть очень интереснее на самом деле. Не потребуется мифическая оккупация, русские не придут, увы, но американцы запросто справятся сами. Слишком сильна эта страна, когда внутри все хорошо, и слишком слаба, когда что-то идет не так.



11 сентября 2001 года – лучший тому пример.



Так что если США и развалятся, то только изнутри. Но это одновременно и сложно, и просто, поскольку передемократизированность в стране не просто велика, а доходит до маразма.



Одни только заигрывания с афроамериканцами чего стоят. А стоить они могут именно потери части штатов, преимущественно на юге. Все может начаться именно так, потому что майдан – это дело прикольное и веселое, вот только кушать хочется всем и постоянно. А значит, за периодом плясок и скачек настанет период, за которым надо начинать отнимать и делить.



И не важно, что отнимать и делить. Деньги, сети гипермаркетов, шахты, нефтяные скважины или территории, на которых все это находится. Оптом, кстати, выгоднее.



Главное – не забыть заставить покаяться на коленях тех, у кого все это будут отнимать. Ну, понятно, что тех, кто не успеет сбежать. Этих белых, которые с 1619 по 1865 годы всячески уничтожали предков современных афроамериканцев в рабстве.



В общем, сценарий известен, обкатан и проверен.



Тем более что есть в Штатах те, кто готов возглавить оппозицию, и не нарисованную, а реально существующую. Кому интересно, может посмотреть на политическую платформу товарища Савант. Есть весьма интересные мысли, позаимствованные у марксистского движения. Особенно насчет национализации крупных предприятий.





Но то, что может наруководить социалистка Кшама Савант, – это половина беды. Или не беды. Вторая половина – это то, что после скачек хочется чего? Правильно, незалежности! И начинаются всякие движения по федерализации, в итоге острова уплывают, одна часть страны хочет на Запад, второй и на Востоке все нормально, и так далее.



А почему бы афроамериканцам не развернуть идею «Народной республики Капитолийского холма», которая уже объединила троцкистов, анархистов, членов мелких крайне левых группировок, ЛГБТ-активистов, веганов и много кого еще, в полноценное образование? Непризнанные южноамериканские штаты?



Или признанные. Если реально там будет много этих, которые ЛГБТ, то на пике толерантности мировое сообщество точно признает.



Представляете, если действительно на юге США появится такая республика? Или конфедерация?



Цифры этого действия будут очень познавательными.



Население США уменьшится на 13%.

Число трудозанятого населения уменьшится на 1,4%.

Средний IQ по стране увеличится на 7,4% и выведет США на третье место в мире.

Количество больных СПИДом сократится на 65%.

Количество больных гонореей сократится на 59%.

Количество больных сифилисом сократится на 57%.

Численность уличных банд сократится на 53%.



Число заключенных в тюрьмах гипотетически сократится на 48%, но на самом деле увеличится, потому что где-то им сидеть все равно придется.



Интересное будет образование. Очень такое успешное… теоретически.



Стоит вспомнить печальную судьбу Южноафриканской Республики, этакой африканской жемчужины в плане развития. И да, апартеид там имел место быть. Но и рост был. А когда начался конец апартеида (одобряем) и угнетение белого населения, то вот с ростом как бы стало все не так красиво. Хотя 33 место в мире по ВВП (данные МВФ) – это лучший показатель в Африке.



Что происходит в остальных африканских странах, можно представить в качестве ужастика на ночь. Потому что вторым в рейтинге ООН идет Алжир (на 52-м месте в мире), а третье место у Анголы (на 57-м).



В общем, так себе управляются в Африке. И навряд ли будет столь же эффективно и в американском новообразовании, потому что одно дело – отнимать и делить, и совершенно другое – созидать и преумножать.



Это, судя по статистике, не для афроамериканцев. Но почему не попробовать?





Кстати, судя по данным последней переписи населения США, афроамериканцы и негры составляют 13,1% населения. В общем, приличная цифра.



Но как тогда быть с латиноамериканской частью, которая составляет 16,7% и тоже хочет жить весело и прикольно? Хоть латиноамериканцы и ведут себя намного тише, чем афроамериканцы.



Однако, глядя на все это безобразие, тоже смогут захотеть. И получатся те же США, но разделенные по расовому признаку. Черные, смуглые и белые.



Своеобразный такой триколор. Но может вполне таким закончиться. Майдан, знаете ли, – штука тонкая…





Конечно, вряд ли в мире кто-то будет сильно убиваться по поводу того, что в США начнется черт знает что по расовому признаку. И больше того, каким бы ни был повод, если США начнут терять свои позиции в мире, какими бы они не были, внешними или внутренними, в основном будут баяны рвать по этому поводу.



Да, некоторым странам, которые очень плотно сотрудничают с США и благосостояние и (особенно) безопасность которых зависят от мирового хранителя демократии, придется очень непросто.



Но простите, таковы правила Майдана. Начинал смотреть на все это с интересом. Ну как же, то единение с Флойдом, погибшим от рук (на самом деле от ног) полиции, – это впечатляло. Всколыхнуло весь мир.Потом в голове начались апатия и дежавю. Где-то я все это уже видел. Бунты, крики, вопли, разбитые витрины, сожженные автомашины, трусливо прячущиеся полицейские, полная неспособность властей навести порядок… Почему-то за невнятным поведением Трампа сразу замаячил призрак Януковича.И да, конечно, Его Величество Майдан.Причем не только в территориальном смысле этого слова, но и в головах. Принципы Майдана – они что в Украине, что в Америке одни.И то, что последует за Майданом.Но давайте сравнивать по порядку.Конечно, Джордж Флойд вполне может служить иконой для тех, кому это необходимо. Он олицетворяет собой протест. Правда, не совсем понятно, кого против чего, но банду гэть! Знакомо.А вообще, с шестью арестами за наркоту, четырьмя годами тюрьмы за вооруженное ограбление: ну действительно, чем не борец с режимом? Да люди «Небесной сотни» ему и в подметки не годятся, если трезво посмотреть. Но лучше этого не делать, трезвость не всегда полезна и объективна.Ну и вот что мы имеем. Майдан. С палатками, своей администрацией и так далее. Видимо, те же мозги работают. Сейчас к зиме если не разогнать, а власти явно не торопятся, чудесным образом печки подвезут, одеяла, печеньки опять же…И главное – есть лидер. Причем не пастух скакунов, а человек с программой. Да, в действиях товарища Савант очень много пока непонятного, идеи у нее вполне себе приличные вроде бы, но вот реализация с помощью Майдана…В общем, Сиэтл с неграми и афроамериканцами (это, оказывается, разные люди), ведомый индоамериканкой (ладно, в Индии рожденной), ждет еще очень много интересного и необычного.Интересно, а скакать тоже будут? И что кричать при этом? До смерти любопытно.Но не менее любопытно то, что дурной пример, как известно (а особенно хорошо спланированный дурной пример), заразителен. Особенно в исполнении бедных, несчастных, униженных и оскорбленных афроамериканцев, предки которых были в рабстве… 150 лет назад.Вот уж точно, злопамятные эти афроамериканцы. Я не то чтобы за то, что забыть и простить, нет. Помнить нужно. Но 150 лет – достаточный срок для того, чтобы перестать стенать о рабстве и начать заниматься нормальным делом. А не плакать и наркотой торговать. Грабить, поджигать и все прочее, чем так славятся потомки рабов.Но майданить-то интереснее, чем работать. Доказано украинцами. А чем афроамериканцы хуже? Да ничем.Дальше сейчас пойдет рассуждение, которое кому-то может показаться фантастической утопией, однако не спешите набирать воздух в легкие.То, что весь амеромайдан – дело напрочь рукотворное, надеюсь, никто не станет возражать? Тем более что, правда, ну так на Киев похоже… Посмотрим, насколько Трамп на Януковича не похож…Однако майданный процесс запущен. Вообще, майдан – это такая штука, сложная. И трудноуправляемая. А привести может не только к всеобщей перемоге, но и к тотальнейшей зраде. Опять же со ссылкой на Украину.Пообщался с украинскими друзьями своими, просто ржут. Комментарии в одном ключе: будем теперь братьями по разуму, ибо одной рукой сценарии писаны и одной головой придуманы. Вот только в Украине негров нет, поэтому все немного не так вышло.Хотя тут еще разобраться надо, кто более активен был, майдаун украинский или его блэк-братец на американском майдане.Однако возникает вопрос (извечный): кому выгодно? Кому было выгодно на Украине, мы теперь в курсе, кому выгодно в США свалить Трампа, пока не совсем понятно, но если где-то загораются зве… покрышки, значит, это кому-то очень надо.Импичментом не смогли – теперь через народный гнев надо попробовать. Модель на Украине опробована, чего ж тянуть? Вот и понеслось.Однако в каждой Украине свой Крым найдется, если что. И такие бурления очень часто заканчиваются чем-то неприятным таким. Потерями. И тут главное вовремя начать действовать, потому что потом поздно будет локотки грызть и кричать о том, что злые человечки чего-то там увели.Техас, например.Вообще, в случае с США все может быть очень интереснее на самом деле. Не потребуется мифическая оккупация, русские не придут, увы, но американцы запросто справятся сами. Слишком сильна эта страна, когда внутри все хорошо, и слишком слаба, когда что-то идет не так.11 сентября 2001 года – лучший тому пример.Так что если США и развалятся, то только изнутри. Но это одновременно и сложно, и просто, поскольку передемократизированность в стране не просто велика, а доходит до маразма.Одни только заигрывания с афроамериканцами чего стоят. А стоить они могут именно потери части штатов, преимущественно на юге. Все может начаться именно так, потому что майдан – это дело прикольное и веселое, вот только кушать хочется всем и постоянно. А значит, за периодом плясок и скачек настанет период, за которым надо начинать отнимать и делить.И не важно, что отнимать и делить. Деньги, сети гипермаркетов, шахты, нефтяные скважины или территории, на которых все это находится. Оптом, кстати, выгоднее.Главное – не забыть заставить покаяться на коленях тех, у кого все это будут отнимать. Ну, понятно, что тех, кто не успеет сбежать. Этих белых, которые с 1619 по 1865 годы всячески уничтожали предков современных афроамериканцев в рабстве.В общем, сценарий известен, обкатан и проверен.Тем более что есть в Штатах те, кто готов возглавить оппозицию, и не нарисованную, а реально существующую. Кому интересно, может посмотреть на политическую платформу товарища Савант. Есть весьма интересные мысли, позаимствованные у марксистского движения. Особенно насчет национализации крупных предприятий.Но то, что может наруководить социалистка Кшама Савант, – это половина беды. Или не беды. Вторая половина – это то, что после скачек хочется чего? Правильно, незалежности! И начинаются всякие движения по федерализации, в итоге острова уплывают, одна часть страны хочет на Запад, второй и на Востоке все нормально, и так далее.А почему бы афроамериканцам не развернуть идею «Народной республики Капитолийского холма», которая уже объединила троцкистов, анархистов, членов мелких крайне левых группировок, ЛГБТ-активистов, веганов и много кого еще, в полноценное образование? Непризнанные южноамериканские штаты?Или признанные. Если реально там будет много этих, которые ЛГБТ, то на пике толерантности мировое сообщество точно признает.Представляете, если действительно на юге США появится такая республика? Или конфедерация?Цифры этого действия будут очень познавательными.Население США уменьшится на 13%.Число трудозанятого населения уменьшится на 1,4%.Средний IQ по стране увеличится на 7,4% и выведет США на третье место в мире.Количество больных СПИДом сократится на 65%.Количество больных гонореей сократится на 59%.Количество больных сифилисом сократится на 57%.Численность уличных банд сократится на 53%.Число заключенных в тюрьмах гипотетически сократится на 48%, но на самом деле увеличится, потому что где-то им сидеть все равно придется.Интересное будет образование. Очень такое успешное… теоретически.Стоит вспомнить печальную судьбу Южноафриканской Республики, этакой африканской жемчужины в плане развития. И да, апартеид там имел место быть. Но и рост был. А когда начался конец апартеида (одобряем) и угнетение белого населения, то вот с ростом как бы стало все не так красиво. Хотя 33 место в мире по ВВП (данные МВФ) – это лучший показатель в Африке.Что происходит в остальных африканских странах, можно представить в качестве ужастика на ночь. Потому что вторым в рейтинге ООН идет Алжир (на 52-м месте в мире), а третье место у Анголы (на 57-м).В общем, так себе управляются в Африке. И навряд ли будет столь же эффективно и в американском новообразовании, потому что одно дело – отнимать и делить, и совершенно другое – созидать и преумножать.Это, судя по статистике, не для афроамериканцев. Но почему не попробовать?Кстати, судя по данным последней переписи населения США, афроамериканцы и негры составляют 13,1% населения. В общем, приличная цифра.Но как тогда быть с латиноамериканской частью, которая составляет 16,7% и тоже хочет жить весело и прикольно? Хоть латиноамериканцы и ведут себя намного тише, чем афроамериканцы.Однако, глядя на все это безобразие, тоже смогут захотеть. И получатся те же США, но разделенные по расовому признаку. Черные, смуглые и белые.Своеобразный такой триколор. Но может вполне таким закончиться. Майдан, знаете ли, – штука тонкая…Конечно, вряд ли в мире кто-то будет сильно убиваться по поводу того, что в США начнется черт знает что по расовому признаку. И больше того, каким бы ни был повод, если США начнут терять свои позиции в мире, какими бы они не были, внешними или внутренними, в основном будут баяны рвать по этому поводу.Да, некоторым странам, которые очень плотно сотрудничают с США и благосостояние и (особенно) безопасность которых зависят от мирового хранителя демократии, придется очень непросто.Но простите, таковы правила Майдана. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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