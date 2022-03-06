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Триколор, "Катюша" и гимн: Русские "атаковали" Белый дом в Instagram

06 марта 2022, 06:50  •  339 • Политика
На протяжении трёх последних дней интернет-пользователи из России оставляют десятки тысяч комментариев в поддержку своей страны на странице Белого дома в Instagram
Русские "атаковали" аккаунт Белого дома в Instagram. И нет, речь не о хакерах, а о простых жителях России, которые в комментариях к постам пишут о любви к своей стране, патриотизме, цитируют гимн, стихи из песни "Катюша", фильм "Брат-2 и буквально заваливают ленту триколорами.
В данном инстаграм-аккаунте более 7 миллионов подписчиков, однако до недавнего времени число комментариев под постами ограничивалось несколькими сотнями или парой тысяч. Всё поменялось три дня назад, когда массово русские комментарии стали появляться под постом, в котором говорилось о силе США и стойкости американского народа. Якобы каждый год страна становится сильнее, чем была до этого.
"Величайшее заблуждение", - написала одна из пользовательниц соцсети.
На этот момент больше всего комментариев русских собрал пост, в котором говорилось о стратегии развития американской экономики. В результате там уже более 180 тысяч комментариев.
"Стыдно мужикам платья носить! А быть русским это почётно! Горжусь своей страной"
"Россия всегда побеждает и в этот раз победит!"
"Более 20 млн. наших дедов сложили свои головы в ВОВ. И мы это помним, всегда помним и чтим наших предков. Фашизму и нацизму не бывать в России" и так далее.

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