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Трико велико
30 октября 2018, 16:24 • 111 • Карикатуры
В преддверии промежуточных выборов в конгресс Трамп выступает с заявлениями, не имеющими ничего общего с реальностью. По его словам, Москва хочет получить финпомощь от США. На самом деле Трампу нужно привлечь внимание электората.
© Виталий Подвицкий
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