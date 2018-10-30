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Трико велико

30 октября 2018, 16:24  •  111 • Карикатуры

В преддверии промежуточных выборов в конгресс Трамп выступает с заявлениями, не имеющими ничего общего с реальностью. По его словам, Москва хочет получить финпомощь от США. На самом деле Трампу нужно привлечь внимание электората.

© Виталий Подвицкий

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