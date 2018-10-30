Трико велико

• 111 • Карикатуры

В преддверии промежуточных выборов в конгресс Трамп выступает с заявлениями, не имеющими ничего общего с реальностью. По его словам, Москва хочет получить финпомощь от США. На самом деле Трампу нужно привлечь внимание электората.

© Виталий Подвицкий