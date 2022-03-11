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Тридцать тысяч за детскую жизнь: Украинский боевик выдал правду о нацбатах

11 марта 2022, 09:25  •  35 • Политика
Украинский боевик, взятый в плен во время освободительной спецоперации России, рассказал правду о нацбатах, которые украинская пропаганда выдаёт своим и западным зрителям за "защитников" страны. Тем временем радикалы не гнушаются убийствами детей Донбасса за тридцать тысяч гривен.
Во время допроса боевик признался, что в нацбатах совершенно ясно понимают, что удары их артиллерии и прочего оружия убивают простых жителей Донбасса, в том числе детей. На вопрос о том, понимает ли он, что гибли дети, задержанный сказал однозначно: "Конечно".
Он также рассказал о том, что боевикам объяснили, что они воюют в Донбассе "с русскими и сепаратистами", то есть иллюзий о том, что в Донбассе находятся какие-то "оккупанты" или "террористы", ни у кого не было - все украинские боевики отчётливо понимают, что убивают простых граждан и их детей, которые не согласны с официальной линией Киева.
В том числе боевик признался, что за несение службы в Донбассе получал 12 тысяч гривен, а с "боевыми" ещё семнадцать (вместе это 29 тысяч гривен, что составляет около 115 тысяч рублей по сегодняшнему курсу).

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