Тридцать тысяч курдов — «не армия»: в США опровергли сообщения о создании нового вооружённого формирования

Пентагон опроверг информацию о намерении создать на севере Сирии новую «армию». В Министерстве обороны США подчеркнули, что понимают опасения Турции в связи с безопасностью в регионе. При этом Соединённые Штаты продолжат обучать курдских военнослужащих, которые будут «бороться с террористами». Таким образом Вашингтон отреагировал на заявления Анкары: ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал уничтожить курдские формирования. С резкой критикой Пентагона выступили также Сирия, Россия и Иран. В комментарии RT профессор международных отношений Хусейн Багчи отмечает, что из-за инициативы США в регионе назревает новый серьёзный военный кризис. Как развивается ситуация на сирийско-турецкой границе — в материале RT.

Пентагон не собирается формировать на сирийско-турецкой границе новую армию или иные специальные подразделения, заявило в среду, 17 января, Министерство обороны США. При этом американские специалисты, как отметили в военном ведомстве, продолжают тренировать местные формирования.

«Соединённые Штаты продолжают готовить местные силы безопасности в Сирии. Эта подготовка направлена на обеспечение безопасности переселенцев, возвращающихся в свои разрушенные посёлки. Также крайне необходимо, чтобы ИГ* не смогло вернуться в освобождённые, но неподконтрольные районы. Это не новая армия или силы по охране границ в их привычном понимании», — говорится в сообщении.

Вашингтон подчёркивает, что понимает опасения Турции, которая ранее выступила с жёсткой критикой создания «сил безопасности границы». В Пентагоне заявили, что продолжат тесно сотрудничать с Анкарой.

«Озабоченность Турции по поводу безопасности является законной. Мы продолжим быть абсолютно открытыми по отношению к Турции в рамках наших усилий в Сирии по разгрому ИГ. Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО в его борьбе с терроризмом», — сказано в документе.

В Министерстве обороны США полагают, что борьба с терроризмом в Сирии ещё не окончена.

«Военная кампания против ИГ в Сирии пока не завершена, тяжёлые боестолкновения продолжаются в долине реки Евфрат, — отмечается в пресс-релизе. — США и их партнёры в коалиции по-прежнему привержены разгрому ИГ и стабилизации в Сирии. В итоге САР должна определить своё будущее через политический процесс, обозначенный в резолюции 2254 Совета Безопасности ООН».

Сирийские курды

Reuters

© Goran Tomasevic

В документе также названы основные цели, которые стоят перед формированиями «сил безопасности». Среди них — контроль за границей, при помощи которого Пентагон рассчитывает предотвратить бегство боевиков из страны, и защита местного населения.

«Набор курсантов»

14 января глава управления по связям с общественностью штаба операции НАТО «Непоколебимая решимость» полковник Томас Вил заявил о намерении США подготовить «силы безопасности границы», в состав которых войдут бойцы курдских Сирийских демократических сил (СДС).

Позднее в ответ на официальный запрос RT в коалиции во главе с США рассказали о подробностях формирования сирийских «сил безопасности границы».

«Коалиция в сотрудничестве с Демократическими силами Сирии работает над формированием и подготовкой сил безопасности границ Сирии. В настоящее время в первом наборе курсантов около 230 человек. Конечной целью на следующие несколько лет является увеличение численности данного рода сил примерно до 30 тыс. человек», — говорится в документе.

Отмечается также, что «с точки зрения комплектования и начальной подготовки личного состава силы безопасности границ не являются принципиально новым формированием».

«Предполагается, что для продолжения операций по уничтожению ИГ и предотвращению его возрождения в данную новую группу войск войдут 15 тыс. военнослужащих СДС с опытом ведения военных действий», — добавили в коалиции.

Также СМИ сообщили, что США передали курдам партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) в рамках «секретной сделки».

«Серьёзный региональный кризис»

Инициативу США по созданию «сил безопасности границы» осудили все региональные игроки, и в первую очередь — официальный Дамаск.

«Сирия решительно осуждает решение США о создании вооружённых бандформирований на северо-востоке страны, что является явной агрессией в отношении суверенитета и территориальной целостности Сирии и грубым нарушением международного права», — приводит агентство SANA сообщение МИД Сирии.

Российская сторона также отмечает, что подобные действия американской коалиции стоит расценивать как попытку расколоть страну. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

«Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, как и (его предшественник. — RT) Джон Керри, неоднократно меня заверял, что единственной целью присутствия США в Сирии (включая ВВС и спецназ «на земле») вместе с коалицией является уничтожение террористов, в том числе и ИГИЛ*. Даже если принять во внимание то, что, как говорят американцы, ИГИЛ до конца не уничтожено, потому что отдельные очаги, разрозненные бандформирования остались, то сейчас действия, которые мы наблюдаем, показывают, что США всё-таки не хотят сохранить территориальную целостность Сирии», — заявил Лавров.

При этом наиболее острая реакция на заявления Вашингтона о формировании «сил безопасности границы» последовала со стороны Турции. Анкара, которая является партнёром США по НАТО, заявила, что готова уничтожить формирования на турецко-сирийской границе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

AFP

© ADEM ALTAN

«Сейчас Америка возле наших границ создаёт террористическую армию, которая угрожает безопасности Турции. Наша задача — задушить эту армию, пока она не родилась. Если США хотят с этими дикими существами наладить сотрудничество — это их дело. Но мы этого не позволим», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Против формирования «сил безопасности границы» в Сирии выступил и Иран.

«Заявление об организации новых пограничных сил безопасности США в Сирии является открытым вмешательством во внутренние дела этой страны и причиной усиления кризиса», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале внешнеполитического ведомства исламской республики.

Как заявил RT профессор международных отношений Хусейн Багчи, под контролем курдских формирований может оказаться весь север Сирии.

«Внезапно у Турции и правительства Башара Асада возник общий интерес. Если они не будут взаимодействовать, то курды, опираясь на поддержку США, смогут взять под свой контроль всю северную часть Сирии», — отметил эксперт.

Багчи также допускает, что Анкара начнёт военные действия против курдских формирований.

«Недавно президент Эрдоган и другие официальные лица заявили, что Турция готова пойти на военные меры. Вполне вероятно, что она действительно может так поступить.

В отношениях между Турцией и США как стран — союзников по НАТО появится новый аспект, в котором их интересы будут противоположными. Таким образом, назревает серьёзный региональный кризис военного характера, но это вовсе не означает, что между США и Турцией непременно начнётся вооруженный конфликт», — констатировал политолог.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.