Trident Defense зовет США вкладываться в военно-космическую промышленность Украины • 75 • Аналитика

Украина рассчитывает на более тесное взаимодействие с США в сфере производства вооружений и космической промышленности. Сейчас предприятие Trident Defense ищет американских партнеров для создания новых проектов в оборонном секторе.



Сначала расскажем немного о самой компании Trident Defense. Это предприятие было основано инвестиционной компанией Максима Полякова Noosphere Ventures, находящейся в США, в штате Калифорния и работающей в сфере информационных технологий. У компании Полякова – филиалы в 16 странах мира и более 5500 сотрудников, большая часть которых работает в украинских подразделениях.







Trident Defense – это украинское подразделение компании, которое находится в Днепре (бывший Днепропетровск) – известном еще с советских времен центре оборонной и высокотехнологичной промышленности. Максим Поляков создал эту компанию для привлечения американских и международных инвестиций в украинскую космическую отрасль, которая, по его мнению, имеет очень серьезные перспективы. Самого Максима Полякова называют украинским Илоном Маском. Такое сравнение имеет право на существование, хотя бы потому, что Поляков, как и Маск, пользуется помощью американской администрации.



Как известно, Украина до сих пор активно использует доставшийся ей с ненавистных современному киевскому режиму времён советский фундамент. Это и промышленная и научная инфраструктура в крупных городских центрах, и система образования, особенно технического, которая еще не до конца разрушена постсоветской вестернизацией.



Наличие квалифицированных кадров, готовых работать за гораздо меньшие деньги, чем американские или европейские специалисты с аналогичным уровнем подготовки, делает украинские оборонные предприятия выгодными партнерами для американских компаний. Та же космическая промышленность в советское время находилась в Украинской ССР на очень высоком уровне и даже сейчас еще не до конца ушли в прошлое традиции основанной в советское время школы космической промышленности.



Сейчас Украина все активнее пытается заявить о себе на мировом рынке вооружений. И это ей в значительной степени удается. По крайней мере, в реестре экспортеров оружия Украина – на 14-м месте. Но одно дело – распродавать старую военную технику советского производства и совсем другое – внедрять инновационные технологии, да еще сделать их привлекательными для иностранных покупателей. Trident Defense как раз работает над тем, чтобы начать производство американского вооружения по украинскому субподряду. При этом предприятие предоставит свои технические возможности и подготовленные кадры, а США – технологии и финансирование.



Руководители проекта надеются, что он будет коммерчески успешным. По крайней мере, в космическом секторе уже довольно успешно действует Firefly Ukraine – «дочка» находящейся в Техасе Firefly Aerospace. Для США инвестиции в украинскую военную промышленность ценны не только с точки зрения финансовой отдачи, но и как способ еще в большей степени распространить и углубить свое влияние на Украине.



Сейчас представители Trident Defense буквально зазывают американские компании сотрудничать с ними, обещая сверхвыгодные условия в случае открытия производства на украинской территории. При этом компания подчеркивает, что рассматривает Украину как крупного и перспективного американского военного партнера в регионе. Поэтому инвесторы должны быть спокойны: в обозримом будущем США продолжат вкладывать немалые средства в украинский оборонный сектор. Украина рассчитывает на более тесное взаимодействие с США в сфере производства вооружений и космической промышленности. Сейчас предприятие Trident Defense ищет американских партнеров для создания новых проектов в оборонном секторе.Сначала расскажем немного о самой компании Trident Defense. Это предприятие было основано инвестиционной компанией Максима Полякова Noosphere Ventures, находящейся в США, в штате Калифорния и работающей в сфере информационных технологий. У компании Полякова – филиалы в 16 странах мира и более 5500 сотрудников, большая часть которых работает в украинских подразделениях.Trident Defense – это украинское подразделение компании, которое находится в Днепре (бывший Днепропетровск) – известном еще с советских времен центре оборонной и высокотехнологичной промышленности. Максим Поляков создал эту компанию для привлечения американских и международных инвестиций в украинскую космическую отрасль, которая, по его мнению, имеет очень серьезные перспективы. Самого Максима Полякова называют украинским Илоном Маском. Такое сравнение имеет право на существование, хотя бы потому, что Поляков, как и Маск, пользуется помощью американской администрации.Как известно, Украина до сих пор активно использует доставшийся ей с ненавистных современному киевскому режиму времён советский фундамент. Это и промышленная и научная инфраструктура в крупных городских центрах, и система образования, особенно технического, которая еще не до конца разрушена постсоветской вестернизацией.Наличие квалифицированных кадров, готовых работать за гораздо меньшие деньги, чем американские или европейские специалисты с аналогичным уровнем подготовки, делает украинские оборонные предприятия выгодными партнерами для американских компаний. Та же космическая промышленность в советское время находилась в Украинской ССР на очень высоком уровне и даже сейчас еще не до конца ушли в прошлое традиции основанной в советское время школы космической промышленности.Сейчас Украина все активнее пытается заявить о себе на мировом рынке вооружений. И это ей в значительной степени удается. По крайней мере, в реестре экспортеров оружия Украина – на 14-м месте. Но одно дело – распродавать старую военную технику советского производства и совсем другое – внедрять инновационные технологии, да еще сделать их привлекательными для иностранных покупателей. Trident Defense как раз работает над тем, чтобы начать производство американского вооружения по украинскому субподряду. При этом предприятие предоставит свои технические возможности и подготовленные кадры, а США – технологии и финансирование.Руководители проекта надеются, что он будет коммерчески успешным. По крайней мере, в космическом секторе уже довольно успешно действует Firefly Ukraine – «дочка» находящейся в Техасе Firefly Aerospace. Для США инвестиции в украинскую военную промышленность ценны не только с точки зрения финансовой отдачи, но и как способ еще в большей степени распространить и углубить свое влияние на Украине.Сейчас представители Trident Defense буквально зазывают американские компании сотрудничать с ними, обещая сверхвыгодные условия в случае открытия производства на украинской территории. При этом компания подчеркивает, что рассматривает Украину как крупного и перспективного американского военного партнера в регионе. Поэтому инвесторы должны быть спокойны: в обозримом будущем США продолжат вкладывать немалые средства в украинский оборонный сектор. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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