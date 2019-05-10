Трибунал по морякам не признаем: Москва ответила Киеву

Притязания Украины на Керченский пролив, заявленные в Международном трибунале ООН по морскому праву в Гамбурге, неуместны – так Москва ответила на обвинения Киева в неявке на заседание, касающееся задержания сотрудниками ФСБ РФ украинских моряков в ноябре прошлого года.

«В запросе Украины в Международный трибунал по морскому праву говорится о якобы украинском статусе Керченского пролива и территориального моря, прилегающего к Крыму. Это утверждение абсолютно неуместно. Вопросы суверенитета над Крымом как неотъемлемой части РФ и прилежащей морской зоной в принципе не могут быть предметом каких-либо судебных разбирательств», — пояснил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

По его словам, несмотря на то что

Москва не признает юрисдикцию трибунала в деле украинских моряков,

она намерена представить в письменном виде свои точные замечания по обстоятельствам дела, передает РИА «Новости».

Чуть ранее пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что Россия не освобождается от выполнения решения суда в связи с отсутствием ее представителя на публичных слушаниях трибунала. Заседания по делу украинских моряков, которые вторглись на территорию России в ноябре 2018 года, прошли в пятницу, 10 мая.

«Российский представитель не будет участвовать в заседании, но это не освобождает Россию от необходимости выполнить обязательное решение суда», — заявила представитель украинского дипломатического ведомства в своем обращении, выложенном в твиттере украинского ведомства.

«Уже через считанные недели получим решение», — добавила дипломат, отметив, что Киев будет добиваться того, чтобы Москва немедленно освободила украинских военнослужащих.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль позже сообщила, что, по ее мнению, отсутствие России на заседании не лишает решения суда легитимности.

«Мы ожидаем, что 25 мая будет принято решение трибунала об освобождении трех украинских военных кораблей, а также 24 членов экипажа, и они вернутся в Украину, где мы их очень ждем», — призналась представитель украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее

депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет предложил обменять задержанных моряков на президента Украины Петра Порошенко,

который покинет свой пост до конца мая. Парламентарий объяснил такое предложение тем, что ответственность за инцидент в Керченском проливе лежит именно на главе государства.

«Порошенко являлся президентом войны. Я считаю, что господина Порошенко надо привлечь к ответственности, а моряков украинских отпустить. Это Порошенко должен вместо них находиться в тюрьме и ответить по всей строгости закона как военный преступник за свои преступные приказы и спланированную в Керченском поливе провокацию», — сказал член нижней палаты российского парламента.

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В середине прошлого месяца Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении на три месяца срока ареста 12 украинским морякам. Они будут содержаться под стражей до 24 июля, передает НСН.

В ноябре прошлого года украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив государственную границу РФ. В ФСБ указали, что корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям.

По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» якобы

осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира.

Позднее украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы по ходатайству российских спецслужб в рамках уголовного дела по факту нарушения госграницы РФ, передает ФАН.

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве подчеркнул, что незаконное пересечение государственной границы РФ в Керченском проливе со стороны военных украинских судов было провокацией в интересах Петра Порошенко, который ради повышения собственных политических рейтингов в преддверии президентских выборов поступается интересами собственного народа.