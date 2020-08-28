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Трибунал ООН вынес неоднозначное решение обвиняемым в убийстве премьер-министра Ливана Рафика Харири

28 августа 2020, 21:45  •  71 • Аналитика
Ливан - страна безнаказанности. Чем тяжелее преступление и отъявленней преступник, тем меньше шансов на реальное наказание. Взгляните на запутанный и неубедительный вердикт специального трибунала по Ливану, расследующего убийство бывшего премьер-министра Рафика Харири в 2005 году.
Рафик Харири был убит в результате взрыва мощной бомбы в Бейруте вскоре после того, как решил присоединиться к требованиям вывода сирийских войск из своей страны. Многие ливанцы, утратив веру в прозрачное расследование и справедливое судебное разбирательство национальных правовых институтов, надеялись на трибунал Организации Объединенных Наций, базирующийся в Нидерландах.
Пятнадцать лет спустя, за которые было потрачено почти $1 миллиард, по большей части самим Ливаном, трибунал вынес решение, которое оказалось весьма неоднозначным. Первоначально было предъявлено обвинение пятерым боевикам «Хезболлы», но с их главаря впоследствии обвинения были сняты, так как он был убит в Сирии в 2016 году. Из четырех оставшихся трое оправданы за отсутствием состава преступления. Один из них, Салим Айяш, осужден за помощь в планировании нападения. Хотя трибунал отметил, что это был акт политического терроризма, и Сирия и «Хезболла» имели очевидные мотивы, в решении говорится, что их прямая вина не может быть установлена.
Это решение будет подобием теста Роршаха, и каждая сторона на ливанской политической арене увидит, чего она хочет.
«Хезболла» и ее союзники посчитают этот вердикт как на доказательство своей невиновности. Их критики укажут, что у Айяша не было ни личного мотива, ни средств для организации масштабной и выверенной атаки, которая требовала огромной материально-технической поддержки и значительного организационного потенциала. Но у трибунала не было возможности возбудить дело в американском стиле, обвинив целую организацию в преступлении. Данный институт не может расследовать деятельность государств или групп, а только тех лиц, которые непосредственно в ней участвуют.
Усилия ООН по обеспечению справедливости там, где ливанское государство потерпело крах, вначале обнадеживали: на первом этапе расследование проходило достаточно активно. Следователи четко установили, что убийство действительно стало результатом сложной военной операции и тесно связано с растущей оппозицией Харири к Сирии. Были раскрыты подробности о средствах и мотивах, которыми руководствовались Асад и его союзники из «Хезболлы» при организации убийства. Трибунал, возглавляемый немецким судьей Детлевом Мехлисом, похоже, шел к реальным разоблачениям и обвинительным заключениям для боевиков высокого ранга.
Но через несколько месяцев Мехлис сам столкнулся с угрозой убийства. В январе 2006 года он взял самоотвод и был заменен бельгийским судьей Сержем Браммерцем, который по какой-то причине не столкнулся с подобными угрозами. Расследование зашло в тупик и так и не возобновилось.
К 2008 году стало ясно, что трибунал не заинтересован в установлении тех, кто стоял за убийством; с тех пор внимательные наблюдатели ожидали чего-то вроде дипломатически удобного вердикта.
Все четверо обвиняемых членов «Хезболлы» скрываются, включая Айяша. «Хезболла» поклялась никогда не выдавать их. Даже если Айяша каким-то образом схватят, его придется судить снова.
Президент Франции Эммануэль Макрон, который в эти дни играет ведущую международную роль в Ливане, будет удовлетворен приговором. Это дает ему максимальное пространство для маневра в сложных отношениях с «Хезболлой» и, как следствие, с ее покровителем Ираном. Он может использовать осуждение Айяша для оказания давления на «Хезболлу», даже оправдывая свое дальнейшее сотрудничество с ней тем, что не было найдено никаких доказательств ее прямой ответственности.
В целом приговор трибунала выглядит как еще одна победа безнаказанности в Ливане, тем более вопиющая, потому что наносит урон репутации международного института.
Но для «Хезболлы» перспектива остается мрачной. Приговор не затмит надолго другие тенденции, бросающие вызов ее авторитету. В Ливане нарастают протестные настроения, и экономический кризис, а также усугубляется ситуация с пандемией коронавируса. Еще одним жутким потрясением стал мощный взрыв, уничтоживший большую часть Бейрута.
К своему глубокому неудовольствию «Хезболла» больше не может действовать под прикрытием государства. Ливанское правительство, непосредственно ответственное за взрыв в порту, было полностью сформировано из союзников «Хезболлы». Ее милиция защищает коррумпированную политическую и экономическую систему, которая опустошила страну.
Вердикт трибунала может быть юридически и дипломатически двусмысленным по поводу ответственности «Хезболлы» за убийство Харири. Но давление, которое накопилось за последний год, не ослабнет.

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