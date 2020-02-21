Триада сдерживания: против кого будет направлен обновлённый ядерный арсенал США

Дорогостоящая модернизация ядерных сил нужна Вашингтону, так как и Россия, и Китай развивают собственные стратегические вооружения. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер. По его словам, на данный момент все три компонента ядерной триады США нуждаются в обновлении. Таким образом он поддержал заложенные Дональдом Трампом в проект бюджета на 2021 год многомиллиардные траты на обновление американского ядерного арсенала. По мнению экспертов, в Вашингтоне с тревогой наблюдают за успехами России в создании новых типов стратегических вооружений. В связи с этим, отмечают аналитики, США начали активно заниматься модернизацией собственных ядерных сил.

Глава Пентагона Марк Эспер посетил базу стратегических ядерных сил США в штате Северная Дакота, где заявил о необходимости поддержать военный бюджет администрации Трампа, в который заложена программа модернизации американской ядерной триады.

По словам главы американского оборонного ведомства, многомиллиардные траты на улучшение ядерного арсенала необходимы для того, чтобы не отставать от России и опережать в этой сфере Китай.

«И Россия, и Китай модернизируют и расширяют свои ядерные арсеналы, — приводит слова Эспера агентство Associated Press. — В модернизации нуждаются все три компонента ядерной триады, это критически важно для поддержания стратегического сдерживания. Последнее слово – ключевое: мы стремимся к сдерживанию войны… мы должны быть уверены в эффективности, безопасности, надёжности и основательности нашей ядерной триады и связанных с ней систем».

В 2018 году Россия представила принципиально новый тип оружия на гиперзвуковой основе, что показало превосходство над США, отметил в беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков.

«США обладают достаточно мощными ядерными силами, но хорошее и лучшее — это всегда две большие разницы. Эспер сейчас выступает в роли «промоутера», который должен показать, что у Америки есть потенциал. Проблема в том, что кроме замены ракет и самолётов не очень понятно, в чём будет заключаться модернизация. Нет глобального плана, который мгновенно бы изменил перевес сил», — отметил эксперт.

Необходимые замены

Стоит отметить, что Эспер заявил о необходимости модернизации ядерного арсенала, находясь с визитом на базе, где размещены два из трёх основных компонентов стратегической триады США — бомбардировщик B-52 Stratofortress и ракеты Minuteman III.

Запуск ракеты Minuteman III

Reuters

© U.S. Air Force/Senior Airman Ian Dudley

Minuteman III — одни из самых старых межконтинентальных баллистических ракет, которые до сих пор стоят на вооружении. В августе 2018 года Пентагон отметил 50-летие первого тестового запуска этой ракеты, хотя изначально срок службы Minuteman III составлял всего десять лет.

В годы холодной войны Minuteman III специально разрабатывали для того, чтобы они могли достичь самых удалённых от США уголков Советского Союза. Дальность их полёта — 13 тыс. км.

Несмотря на почтенный возраст Minuteman III, Стратегическое командование ВС США рассматривает её как наиболее оперативную часть ядерной триады. Предполагается, что в случае потенциальной ядерной войны у их расчётов должно возникнуть меньше всего проблем при связи с командованием. В пусковых шахтах на территории Соединённых Штатов на сегодня размещено 400 таких ракет.

Американские военные за последние несколько лет регулярно проводили испытательные пуски ракет Minuteman III для подтверждения их боевой готовности. Последний такой пуск состоялся 5 февраля на авиабазе Ванденберг в Калифорнии.

Программа модернизации предусматривает замену ракет Minuteman III, строительство подводных ракетоносцев класса Columbia и ввод в строй нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider (он придёт на замену самолёту B-2, при этом «ветеран» B-52 останется в строю, получив новые двигатели).

Для замены большого количество устаревшего вооружения Белому дому и Пентагону потребуются внушительные средства. В представленном конгрессу США проекте бюджета на 2021 год администрация Трампа запросила $2,8 млрд на программу разработки бомбардировщика Raider и ещё $1,5 млрд на создание ракет нового поколения. Всего на поддержание ядерного арсенала США в 2021 году планируется потратить почти $46 млрд.

Однако это далеко не все траты, на которые придётся пойти Вашингтону, чтобы догнать Россию и опередить Китай. Так, ещё в 2017 году Бюджетное управление конгресса США представило доклад, согласно которому первые 10 лет модернизации будут стоить $500 млрд, а в течение 30 лет расходы на ядерный арсенал и триаду составят $1,2 трлн.

Китайский фактор

По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрея Кошкина, одной из главных целей сегодняшней политики Вашингтона в области ядерных вооружений является сдерживание Китая, который вкладывает большие средства в развитие своего ядерного арсенала.

«Пекин сегодня активно совершенствует свои возможности в этой области и стремится догнать Россию и США по ядерным вооружениям. Для этого нужны колоссальные вложения», — отметил политолог в беседе с RT.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет добиться заключения трёхстороннего соглашения по контролю над стратегическим вооружением, которое бы заменило существующее между Россией и США Соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). По словам Трампа, в новом договоре должны участвовать США, Россия и Китай, у которого, по разным данным, имеется около 300 ядерных боеголовок.

«Я верю, что мы соберёмся вместе с Россией, Китаем и разработаем ядерное соглашение, чтобы не продолжать это безумие», — отметил Трамп в октябре 2019 года, имея в виду высокую стоимость модернизации и содержания ядерного арсенала.

Американский бомбардировщик B-2 Spirit

© U.S. Air Force

СНВ-III был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десятилетний срок.

По его условиям, США и Россия обязались сократить свои ядерные арсеналы. Для развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет, подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков суммарно было установлено ограничение в 700 единиц (вместе с неразвёрнутыми видами вооружений их количество не должно превышать 800 единиц). Для развёрнутых на разных носителях боезарядов была введена верхняя планка в 1550 единиц.

Действие договора истекает уже в начале 2021 года. Москва неоднократно предлагала американской стороне продлить соглашение на пятилетний срок. Важность продления СНВ-III подчеркнула и ООН.

Однако Вашингтон долго уклонялся от однозначного ответа, а в середине февраля советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен заявил, что Белый дом намерен вести переговоры о судьбе СНВ-III с Кремлём за закрытыми дверями.

Глава Пентагона Марк Эспер также не стал комментировать возможность продления СНВ-III.

Как полагает Кошкин, Вашингтон не спешит с продлением договора, так как хочет привлечь Пекин к заключению новых соглашений в сфере ограничения стратегических наступательных вооружений, которые придут на смену СНВ-III.

«Они хотят заключить новые договоры по типу Договора о ракетах средней и меньшей дальности и СНВ-III с участием Пекина, то есть их больше интересует механизм сдерживания Китая, а не России. Вот почему они меньше заинтересованы в пролонгировании СНВ-III в формате, в котором он был подписан Москвой и Вашингтоном. Их интересует новый ДРСМД и новый СНВ, в котором они смогли бы набросить некую уздечку на Китай или хотя бы провести аудит китайского ядерного оружия, чтобы иметь более чёткое представление о том, с кем они имеют дело», — заключил политолог.

При этом Китай неоднократно заявлял, что что не планирует присоединяться к каким-либо договорам в ядерной сфере.

В свою очередь, Судаков считает, что США хотят отказаться от СНВ-III, так как это соглашение мешает им реализовывать свои амбиции в области ядерных вооружений.

«Америка всегда выходит из соглашений, которые им не выгодны. На сегодня СНВ-III отчасти сдерживает развитие американских ядерных программ. Пока все предпосылки направлены исключительно на то, чтобы договор был разрушен», — заключил эксперт.