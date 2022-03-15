Три жёстких меры против Запада предложил эксперт: "Отдача будет сильнее удара"

Сейчас активно обсуждаются варианты ответа России на санкции. Три жёстких меры против Запада предложил эксперт Алексей Зубец: "Отдача будет сильнее удара".

Сейчас активно обсуждаются варианты ответа России на санкции Запада, обратил внимание экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".

По мнению экспертов, есть ряд экспортных товаров, запрет или ограничение на вывоз которых может привести к крайне негативным последствиям для стран Евросоюза.

Так, ограничения на экспорт в ЕС минеральных удобрений могут дестабилизировать не только европейский, но и мировой продовольственный рынок с перспективой резкого роста цен на продукты питания.

На Россию приходится порядка 10-12% мирового экспорта никеля, 13% титана и 40% палладия. Запрет на экспорт палладия может негативно сказаться на европейском автомобилестроении. Запрет на экспорт никеля и кобальта может повысить издержки производства электромобилей.

Самым же серьёзным ответом России на ограничения может стать отказ в поставках углеводородов - нефти, газа и угля. Это негативным образом скажется на мировых ценах.

Эти варианты контрсанкций в эфире программы оценил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец.

По его мнению, русскую нефть страны ЕС заместить смогут, а без нашего газа им придётся куда сложнее. Также эксперт назвал ещё две позиции поставок из России, без которых Европа может погрузиться в глубокий кризис: