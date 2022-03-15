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Три жёстких меры против Запада предложил эксперт: "Отдача будет сильнее удара"

15 марта 2022, 14:25  •  319 • Политика
Сейчас активно обсуждаются варианты ответа России на санкции. Три жёстких меры против Запада предложил эксперт Алексей Зубец: "Отдача будет сильнее удара".
Сейчас активно обсуждаются варианты ответа России на санкции Запада, обратил внимание экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".
По мнению экспертов, есть ряд экспортных товаров, запрет или ограничение на вывоз которых может привести к крайне негативным последствиям для стран Евросоюза.
Так, ограничения на экспорт в ЕС минеральных удобрений могут дестабилизировать не только европейский, но и мировой продовольственный рынок с перспективой резкого роста цен на продукты питания.
На Россию приходится порядка 10-12% мирового экспорта никеля, 13% титана и 40% палладия. Запрет на экспорт палладия может негативно сказаться на европейском автомобилестроении. Запрет на экспорт никеля и кобальта может повысить издержки производства электромобилей.
Самым же серьёзным ответом России на ограничения может стать отказ в поставках углеводородов - нефти, газа и угля. Это негативным образом скажется на мировых ценах.
Эти варианты контрсанкций в эфире программы оценил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец.
По его мнению, русскую нефть страны ЕС заместить смогут, а без нашего газа им придётся куда сложнее. Также эксперт назвал ещё две позиции поставок из России, без которых Европа может погрузиться в глубокий кризис:
Если отвечать крупными акциями на европейскую враждебную активность, то это прежде всего ограничения на поставки газа. Другой вариант - палладий, который используется в производстве автомобильных катализаторов. Если Россия откажется его экспортировать, это может сильно дестабилизировать европейскую и мировую автомобильную промышленность. Ещё одна тема - это неон, газ, который используется при травлении электронных схем. Прекращение его поставок может вполовину уронить производство мировой электроники. Вот эти три истории представляют основной интерес для того, чтобы объяснить нашим западным "коллегам", что они не рассчитали силу удара и что отдача будет сильнее самого удара.

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