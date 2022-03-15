|
Три жёстких меры против Запада предложил эксперт: "Отдача будет сильнее удара"
15 марта 2022, 14:25 • 319 • Политика
Сейчас активно обсуждаются варианты ответа России на санкции. Три жёстких меры против Запада предложил эксперт Алексей Зубец: "Отдача будет сильнее удара".
Сейчас активно обсуждаются варианты ответа России на санкции Запада, обратил внимание экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".
По мнению экспертов, есть ряд экспортных товаров, запрет или ограничение на вывоз которых может привести к крайне негативным последствиям для стран Евросоюза.
Так, ограничения на экспорт в ЕС минеральных удобрений могут дестабилизировать не только европейский, но и мировой продовольственный рынок с перспективой резкого роста цен на продукты питания.
На Россию приходится порядка 10-12% мирового экспорта никеля, 13% титана и 40% палладия. Запрет на экспорт палладия может негативно сказаться на европейском автомобилестроении. Запрет на экспорт никеля и кобальта может повысить издержки производства электромобилей.
Самым же серьёзным ответом России на ограничения может стать отказ в поставках углеводородов - нефти, газа и угля. Это негативным образом скажется на мировых ценах.
Эти варианты контрсанкций в эфире программы оценил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец.
По его мнению, русскую нефть страны ЕС заместить смогут, а без нашего газа им придётся куда сложнее. Также эксперт назвал ещё две позиции поставок из России, без которых Европа может погрузиться в глубокий кризис:
Подпишитесь на нас
319
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 марта 2022, 10:35
|
14 марта 2022, 02:50
|
10 марта 2022, 03:00
|
09 марта 2022, 15:20
|
09 марта 2022, 04:15
|
11 марта 2022, 11:10
|
08 марта 2022, 14:50