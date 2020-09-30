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Три загадочных смерти голливудских звёзд: Супермен, дива и вундеркинд

30 сентября 2020, 18:05  •  34 • В мире
Сплетники Голливуда знают много скандальных историй, но больше всего будоражат те, в которых говорится о смерти известных людей. Три загадочных смерти голливудских звёзд за много десятилетий так никто и не смог объяснить.
Джордж Ривз в 1950-х сыграл роль Супермена. Он также известен по фильмам "Клубничная блондинка", "Унесённые ветром", "Кровь и песок". Однажды утром соседи услышали громкий хлопок. Они поняли, что в доме известного актёра прозвучал выстрел, и вызвали полицию. Очевидцы были уверены: Джордж Ривз совершил самоубийство, однако их показания слишком уж разнились. Сотрудникам полиции так и не удалось доказать чью-либо виновность в предполагаемом убийстве.
Шридеви - болливудская кинодива, которую прославили фильмы "Родной ребёнок", "Инглиш-винглиш", "Потерять себя". В 2018 году актриса поехала отдыхать в Дубай. Её тело нашли в номере отеля. Официально было объявлено, что Шридеви упала в обморок в ванной, оказалась в воде и утонула.
Вундеркинд Бобби Дрисколл был одним из самых успешных детей США. Он снялся в "Песнях юга", "Острове сокровищ", "Сыромятной плети". Талантливого ребёнка наперебой приглашали известные режиссёры для участия в новых фильмах. Мальчик также озвучивал персонажей мультфильмов студии Disney.
Судьба юной звезды оказалась трагической. Бобби вырос и оказался не у дел. По слухам, от безделья и творческого застоя он стал употреблять наркотики. Однажды его нашли в заброшенном доме. Дети играли в прятки и случайно обнаружили изуродованное тело. Полиция по обезображенному лицу не смогла установить личность. Мужчину похоронили в могиле для бомжей за счёт муниципалитета. Через некоторое время тело эксгумировали по требованию супруги Бобби Дрисколла. Она опознала своего возлюбленного. Слова вдовы получили подтверждение после идентификации отпечатков пальцев покойного.

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