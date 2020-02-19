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Три задачи России в Донбассе: Какой будет новая веха украинского направления, рассказал Марков
19 февраля 2020, 11:54 • 38 • Политика
Политолог, общественный деятель, кандидат политических наук Сергей Марков рассказал о трёх основных задачах России в Донбассе, описав, какой же будет новая веха в украинском направлении.
По мнению политолога, надо запустить по-настоящему экономический рост в Донбассе.
"Донбасс - это очень экономически развитая часть Восточной Европы. И если для предприятий найти нормальные рынки сбыта, то там предприятия будут очень хорошо работать, люди будут достаточно получать, как в Приднестровье уровень жизни выше, чем в Молдове, - говорит Сергей Марков в беседе с Царьградом. - Можно добиться, чтобы в Донбассе уровень жизни был бы выше, чем у украинцев. Все предприятия запустить. Для этого нужно найти им рынки сбыта. Вот где-то вдалеке от американских санкций".
Также, по мнению эксперта, надо вдохнуть "достаточный оптимизм" в народ Донбасса.
"Там крепкие люди, но у них до сих пор есть подозрения, что Донбасс могут сдать, - отмечает Марков. - Вот этот оптимизм людей Донбасса - тоже очень важная вещь".
Третий пункт, говорит он, который нужно сделать, - это создать систему борьбы за умы на Украине.
"Нужно запустить несколько телеканалов, которые могли быть посвящены только украинской проблематике и которые были бы на русском языке, - уверен эксперт. - Их может быть несколько. Один - условно - православный, поскольку киевская хунта органично является антиправославной. Второе направление - это могло быть такое левое, социалистическое направление, социальной справедливости, поскольку этот киевский режим является ещё жёстко антисоциальным, олигархическим. И третье направление - это мог бы быть очень демократический канал, поскольку киевская хунта является очевидным антидемократическим политическим образованием. Множество радиостанций можно сделать".
Он добавляет, что сейчас в России находятся сотни журналистов, которые были вынуждены бежать с Украины. И по сей день эти люди "перебиваются случайными заработками".
Он подытоживает, что сейчас это и будет главной задачей для Дмитрия Козака.
"Надеемся, что Дмитрий Козак прекрасно понимает, что любые попытки сдачи Донбасса означают шаг к сдаче Кремля американцам. И на это никогда российское руководство не пойдёт", - подытожил Марков.
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