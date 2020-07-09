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Три вывода Хазина о бунте в России, свержении Путина и грабеже русских

09 июля 2020, 18:00  •  103 • Политика
В эфире программы "Царьград. Главное" экономист Михаил Хазин обсудил с ведущим Юрием Пронько ситуацию в экономике и политике, сделав три вывода о бунте в России. Эксперт раскрыл недавний план свержения Путина и высказался о грабеже русских.
В эфире передачи "Царьград. Главное" экономист Михаил Хазин высказался об антикризисном плане правительства, обратив внимание на то, что деньги дали только банкам, но последние, в свою очередь, бизнесу их не дают.
"Причём дело тут не в ставке - банки ставку снизили, дело в том, что ставка сыграет свою роль, только если кредит будет выдан. Основные проблемы малого и среднего бизнеса сейчас - нет залоговых активов, а под развитие и под проекты банки денег не дают. Надо тут отдать должное Сберу: у него есть офисы, где могут рассмотреть проект развития. Дадут денег или нет - это уже другой вопрос. Но в других банках даже нет людей, которые бы этим занимались. Кому банки дают кредиты? Я не знаю", - признался Хазин.
Видимо, делает вывод эксперт, выделенные правительством средства до сих пор лежат в кредитных организациях. Исходя из этой логики, продолжает Хазин, банки должны конвертировать их в доллары.
"Почему я так думаю? Потому что параллельно у нас происходит либерализация валютного законодательства. То есть, иными словами, часть антикризисного плана заключается в следующем: переводим рубли в доллары и вывозим за границу. Перевод рублей в доллары всегда означает девальвацию рубля. В силу импортного характера потребления в нашей стране это влечёт за собой рост цен, то есть падение уровня жизни населения. Мало того что люди и так беднеют, они будут беднеть ещё больше в ближайшие месяцы. Это входит в план правительства", - подчеркнул Хазин.
Эксперт отметил, что как бывший чиновник он точно видит, что происходит в Америке и в России между банкирами и национальными элитами.
"В Америке они персонифицировались в Байдена с политической партией и Трампа с республиканцами. Вы что, считаете, что у нас другая ситуация? У нас есть те же банкиры - мы видим Набиуллину, Силуанова, которые с пеной у рта делают всё, чтобы у нас не было экономического роста. Собственно, и другие есть персонажи из 90-х годов. Вот у меня есть чёткое ощущение, что эти персонажи, воспользовавшись эпидемией, попытались сделать так, чтобы народ вышел на улицы и свергнул Путина. Вот у меня было чёткое ощущение. Я могу ошибаться, но..." - заявил Хазин.
Он подчеркнул, что не является ни политологом, ни специалистом по Кремлю, но немножко понимает, как устроено государственное управление.
"Вот то, что делалось в конце марта, апреле, начале мая - это был целенаправленный вывод десятков миллионов человек в безвыходное положение, когда им нечем кормить семью", - уверен Хазин.

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